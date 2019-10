Lazio-Atalanta, streaming e diretta tv Serie A: dove vedere il match sabato 19 ottobre

Sabato 19 ottobre alle ore 15 allo Stadio Olimpico di Roma, si affronteranno Lazio-Atalanta match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A.

Lazio-Atalanta, presentazione del match

Sarà una gara molto importante per le due squadre soprattutto per i biancocelesti attualmente sesti in classifica con 11 punti e già devono rincorrere i rivali nerazzurri che di punti ne hanno 16 e sono al terzo posto. Gli uomini di Simone Inzaghi prima della sosta hanno pareggiato 2-2 sul campo del Bologna ma con tanti rimpianti visto che al minuto 89 l’argentino Correa ha fallito un calcio di rigore (palla che ha scheggiato la traversa) che è costato due punti molto pesanti in chiave quarto posto; fin qui i capitolini hanno giocato tre partite davanti al loro pubblico pareggiando 1-1 il derby contro la Roma e vincendo 2-1 e 4-0 su Parma e Genoa. Il vero tallone di Achille in questo primo scorcio di stagione sono state le trasferte con quattro punti conquistati in altrettante gare. In compenso ha ritrovato un grande Ciro Immobile che dopo una seconda parte di stagione scorsa un pò sottotono è tornato a segnare con grande regolarità (sette reti e attuale capocannoniere del campionato).

La Dea del tecnico Gian Piero Gasperini fin qui hanno fatto un ottimo percorso vincendo cinque gare su sette, in particolare in trasferta sono state quattro le affermazioni su quattro match disputati, dimostrando fin da subito una grande feeling lontano da Bergamo con vittorie molto belle e talvolta anche esaltanti come il 2-0 sulla Roma e il 4-1 sul Sassuolo, ma allo stesso tempo dimostrando grande carattere che è servito per avere la meglio su Spal e Genoa sconfitte ambedue per 2-1. Questa sosta per le Nazionali ha portato una brutta notizia in dote al tecnico nerazzurro, ovvero l’infortunio dell’attaccante Duvan Zapata, terminale offensivo del suo gioco e in grande forma, il colombiano dovrà stare fermo per circa un mese a causa di una lesione di primo grado all’adduttore della coscia destra.

Nella prossima settimana le due squadre saranno impegnate in Europa: gli orobici in Champions League martedì (ore 21) sul campo del Manchester City, mentre gli aquilotti in Europa League su quello del Celtic Glasgow giovedì (ore 21).

Lazio-Atalanta, precedenti e sestina arbitrale

Il match tra Lazio-Atalanta è stata la finale di Coppa Italia disputata il 15 maggio scorso e che ha visto i biancocelesti vincere per 2-0 con reti di Milinkovic e Correa, qualificando i romani alla fase a gironi di Europa League. In campionato i precedenti sono 51 con 21 vittorie dei padroni di casa contro le 13 degli ospiti, più 17 pareggi; nell’ultimo match giocato il 5 maggio ad avere meglio sono stati i nerazzurri con il risultato di 3-1 nonostante il vantaggio iniziale della Lazio con Parolo ma poi ribaltato con Zapata, Castagne e autogol di Wallace.

L’arbitro della gara sara Gianluca Rocchi della sezione di Firenze, che sarà coadiuvato dagli assistenti Alberto Tegoni di Milano e Alessio Tolfo di Pordenone. Quarto ufficiale Gianluca Manganiello di Pinerolo; al VAR Marco Guida di Torre Annunziata e Ciro Carbone di Napoli.

I precedenti con il fischietto toscano per i padroni di casa è leggermente negativo con 17 vittorie, 18 sconfitte e 8 pareggi, mentre per gli ospiti il saldo è leggermente positivo con 10 successi, 9 ko e 5 pareggi.

Lazio-Atalanta, probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel.

Lazio-Atalanta, diretta tv e streaming

Il match dell’ottava giornata del campionato di Serie A Lazio-Atalanta in programma allo stadio Olimpico di Roma con calcio d’inizio alle ore 18, sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A HD (ch. 202) e Sky Sport HD (ch.251) con diretta a partire dalle ore 17.55.

La telecronaca del match sarà affidata a Maurizio Compagnoni con il commento tecnico dell’ex calciatore Luca Marchegiani, mentre a bordocampo sarà presente Matteo Petrucci.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match dell’Olimpico sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.