Morte Squinzi, Brescia-Sassuolo a rischio rinvio. La FIGC ha disposto un minuto di silenzio in tutti i campi

Morte Squinzi, Brescia-Sassuolo a rischio: la FIGC ha disposto un minuto di silenzio in tutti i campi. A seguito della morte del patron Giorgio Squinzi, il Sassuolo ha chiesto il rinvio del match in programma domani sera allo stadio Rigamonti di Brescia. Conferenze annullate. Minuto di silenzio in tutti i campi di gioco.

L’Italia e il mondo del calcio italiano piangono Giorgio Squinzi, imprenditore e patron del Sassuolo, scomparso ieri sera dopo una lunga malattia. In queste ore tanti i messaggi dei club in ricordo e vicinanza alla famiglia e al club emiliano neroverde. Come riportato dal Corriere della Sera, il Sassuolo ha chiesto il rinvio della gara contro il Brescia di domani, venerdì 4 ottobre alle 20.45. I funerali del patron dovrebbero infatti essere previsti nella giornata domani pomeriggio, in concomitanza con la partita di calcio, poche ore dopo.

La decisione finale spetterà ovviamente alla Lega Calcio. Intanto le conferenze stampa dei due allenatori (De Zerbi e Corini), in programma oggi, sono state giustamente annullate. La FIGC, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito della Federazione e tramite il presidente Gabriele Gavrina, ha disposto un minuto di silenzio in tutti i campi per ricordare il patron del Sassuolo e della Mapei. Gravina ha anche ricordato la figura di Squinzi.

“L’intero calcio italiano si unisce al cordoglio della famiglia per la scomparsa di Giorgio Squinzi. I tanti messaggi sinceri ispirati alla sua memoria testimoniano come il patron del Sassuolo fosse apprezzato e rispettato per le sue qualità umane prima ancora che per le sua capacità professionali.”



Il Presidente Gaetano Micciche’, anche a nome dell’Amministratore Delegato Luigi De Siervo e di tutte le Societa’ della Lega Serie A, esprime le piu’ sentite condoglianze ai famigliari e a tutto il @SassuoloUS per la scomparsa di Giorgio Squinzi.https://t.co/OKrU7kbXw2

— Lega Serie A (@SerieA) 2 ottobre 2019



Passione, impegno e tanto cuore.

Grazie per il suo esempio, Presidente. 🙏 pic.twitter.com/ushaW7M6ev

— AIC | Assocalciatori (@assocalciatori) 2 ottobre 2019