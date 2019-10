Panchina Sampdoria: quattro nomi in lizza per succedere a Di Francesco

Giorni complicati in casa Sampdoria: dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco, la squadra blucerchiata non ha ancora trovato un successore disposto a guidarla in panchina. Difficile, infatti, pensare a qualcuno che abbia il coraggio di raccogliere l’eredità di una squadra che, dopo aver racimolato solo tre punti, si trova mestamente ultima in classifica. Il cast indetto da Ferrero interessa, per ora, diversi allenatori: dopo aver ricevuto un secco “no” da Gennaro Gattuso che, nei giorni scorsi, era diventato il nome più gettonato per succedere al tecnico ex di Sassuolo e Roma, Massimo Ferrero ha cominciato a vagliare diverse alternative. Tra queste, il nome che maggiormente salta all’occhio, è quello di Rudi Garcia, tecnico di esperienza internazionale. che ha allenato, tra le altre, la Roma e l’Olimpyque Marsiglia. Il tecnico francese, però, non sembra intenzionato ad accomodarsi sulla panchina della Sampdoria, sia perchè, come detto, il club non versa in buone condizioni. sia perchè il club non può corrispondergli un ingaggio adeguato. Altro nome in lizza è quello di Claudio Ranieri, col quale la Sampdoria dovrebbe avere contatti nel pomeriggio. Possibile che, alla fine, restino in piedi le candidature di De Biasi e Iachini, con l’ex tecnico dell’Albania che pare essere il favorito per prendere in mano la squadra blucerchiata.