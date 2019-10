Roma-Cagliari streaming e probabili formazioni

Roma-Cagliari sarà uno dei match della settima giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci da un deludente pareggio in Europa League contro il Wolfsberger, e cercheranno di riscattarsi immediatamente andando a caccia di un nuovo risultato positivo dopo la vittoria esterna ottenuta sul campo del Lecce. Di certo, l’infermeria non porta buone nuove a Fonseca che, in settimana, si è visto privare di Lorenzo Pellegrini e Davide Zappacosta entrambi fermati per infortunio. Per lo sfortunato terzino ex Chelsea si tratta della rottura del crociato, un infortunio che gli costerà il resto della stagione. La squadra di Fonseca sarà attesa da un Cagliari in salute, e ancora arrabbiato per il pareggio maturato sul campo di Verona. La squadra di Maran ha trovato finalmente la quadra, scoprendo in Nandez un vero leader di centrocampo, e in Oliva la possibile sorpresa stagionale. Partita dei grandi ex, nelle file rossoblù, con Olsen, Pellegrini e, ovviamente, Nainggolan che affronteranno tutti il loro recente passato.

Roma-Cagliari streaming e orario della partita

Roma-Cagliari streaming e orario della partita? Il match dell’Olimpico è in programma, oggi, alle ore 15:00. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport serie A (canale 203), e, in streaming, attraverso il servizio Skygo.

Roma-Cagliari, le probabili formazioni:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Cristante, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Luca Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Rolando Maran