Sampdoria-Roma streaming e probabili formazioni 8° giornata Serie A

Sampdoria-Roma è uno dei match delle 15:00 di quest’ottava giornata di Serie A. Sfida contro il passato per Claudio Ranieri che affeonta una Roma con la quale fu capace di sfiorare lo scudetto nel 2010. Incrocio di destini tra le due formazioni, con lo stesso Ranieri che, lo scorso anno, guidó I giallirossi dopo l’esonero di Di Francesco. Oggi, il tecnico testaccino ha l’onere di provare a risollevare le sorti di una Samp ultima con soli tre punti in classifica.

Il presidente Ferrero si è affidato a Ranieri previo consulto con una bandiera della Roma e della romanitá come Francesco Totti, vedremo se I consigli del “pupone” daranno I frutti sperrati.



Sampdoria-Roma streaming e orario della partita

Dove vedere Roma-Sampdoria streaming e in diretta? La gara sarà visibile su Sky in diretta e, in streaming, attraverso l’app Skygo



Sampdoria-Roma streaming e probabili formazioni della gara



Queste dovrebbero essere le probabili formazioni di Sampdoria-Roma. Fonseca dovrebbe confermare il “classico” 4-2-3-1, recuperando Perotti e Florenzi dal 1′. Ranieri dovrebbe optare per il 4-4-2 con Rigioni esterno destro di centrocampo e, in attacco, la coppia Quagliarella-Gabbiadini

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Chabot, Murru; Rigioni, Viera, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Claudio Ranieri

ROMA (4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Florenzi; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca