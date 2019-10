Serie A, 7.a giornata: programmazione televisiva e telecronisti dei match

Dopo il turno di coppe Europee ecco tornare il campionato di Serie A con gli incontri della settima giornata dove si partirà sabato alle ore 15 dal Mazza di Ferrara per il derby emiliano importante per la zona salvezza tra Spal-Parma, tre ore più tardi altro match per le zone calde della classifica, ovvero Verona-Sampdoria con i blucerchiati malinconicamente ultimi; nella gara serale delle ore 20.45 si affronteranno Genoa-Milan, altre due squadre in piena crisi di gioco e risultati con entrambi i tecnici a rischio esonero in caso di sconfitta.

Domenica si comincerà come al solito con il lunch match dove scenderanno in campo Fiorentina-Udinese rinfrancata dalle vittorie di domenica scorsa, mentre alle ore 15 in campo Lazio e Roma, reduci dal giovedì di Europa League e dove incontreranno rispettivamente Bologna (in trasferta) e Cagliari in casa. In contemporanea anche Atalanta-Lecce dove i bergamaschi riabbracceranno il loro stadio dopo il restyling estivo. Alle ore 18 match molto interessante tra Torino-Napoli con i granata reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro giornate; infine alle ore 20-45 il big match in chiave scudetto tra Inter-Juventus che presumibilmente lotteranno fino alla fine per il titolo e dove ci sarà il tecnico nerazzurro Antonio Conte che affronterà la formazione bianconera con la quale vinse tre scudetti consecutivi.

Ricordiamo che il match tra Brescia-Sassuolo in programma stasera alle ore 20.45 è stato rinviato al 18 dicembre alla stessa ora, per la morte del presidente del club neroverde Giorgio Squinzi (lunedì 7 ottobre saranno celebrati i funerali nel Duomo di Milano alle ore 14.45).

Serie A, 7.a giornata programmazione televisiva e telecronisti

Spal-Parma, sabato 5 ottobre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Antonio Nucera commento:

Verona-Sampdoria, sabato 5 ottobre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Luca Pellegrini



Genoa-Milan, sabato 5 ottobre ore 20.45 (DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Roberto Cravero

Fiorentina-Udinese, sabato 6 ottobre ore 12.30 (DAZN1 209)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Dario Marcolin

Atalanta-Lecce, domenica 6 ottobre ore 15 (DAZN1 209)

Telecronaca: Edoardo Testoni, commento Simone Tiribocchi



Bologna-Lazio, domenica 6 ottobre ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Lorenzo Minotti

Roma-Cagliari domenica 6 ottobre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Luca Pellegrini

Torino-Napoli, domenica 6 ottobre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani , commento: Daniele Adani

Inter-Juventus, domenica 6 ottobre ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani



+