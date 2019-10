Serie A TIM, arbitri 10° giornata: Napoli-Atalanta a Giacomelli

Serie A TIM, le designazioni arbitrali della 10° giornata: Giacomelli per Napoli-Atalanta. Fabbri dirigerà Brescia-Inter, Giua per Juventus-Genoa ed infine Milan-Spal sarà affidata a Piccinini. Scopri tutte le designazioni arbitrali del turno infrasettimanale.



Serie A TIM, gli arbitri della 10° giornata

Domani scatta la 10° giornata di Serie A TIM. Come di consueto, alla vigilia del primo match, sono uscite le designazioni arbitrali di questo turno di campionato sul sito dell’ Aia. Per il big match di giornata in scena al San Paolo mercoledì sera alle ore 19 fra Napoli e Atalanta ci sarà Piero Giacomelli a dirigere. Gli anticipi di martedì alle 19 e alle 21 Parma-Udinese e Brescia-Inter saranno arbitrati da Manganiello e Fabbri. A dirigere i match Lazio-Torino e Udinese-Roma ci saranno rispettivamente Orsato e Irrati, mentre il posticipo di giovedì a San Siro tra Milan e Spal sarà diretto da Piccinini. Ma ecco nel dettaglio partite, orario e arbitri.

