Serie A TIM, le designazioni arbitrali della 9° giornata: Orsato per Roma-Milan. Valeri dirigerà Lecce-Juventus, La Penna per Spal-Napoli e il big match della 9ª giornata di Serie A fra Roma e Milan spetta ad Orsato. Scopri tutte le designazioni arbitrali.



Serie A TIM, gli arbitri della 9° giornata

Domani scatta la 9° giornata di Serie A TIM. Come di consueto, alla vigilia del primo match, sono uscite le designazioni arbitrali di questo turno di campionato sul sito dell’ Aia. Per il big match di giornata in scena all’Olimpico domenica sera fra Roma e Milan ci sarà Daniele Orsato a dirigere, mentre il fischietto dell’altro grande match, ovvero, Fiorentina-Lazio sarà affidato a Guida. L’anticipo di sabato pomeriggio alle 15 tra Lecce e Juventus sarà affidato a Valeri, mentre Inter-Parma a San Siro spetterà a Chiffi. Infine, a dirigere i match Torino-Napoli e Spal-Cagliari ci saranno rispettivamente La Penna e Fabbri. Ma ecco nel dettaglio partite, orario e arbitri.

Di seguito l’elenco completo delle designazioni arbitrali del nono turno di Serie A TIM: