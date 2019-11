Genoa, ansia per Kouamé: si teme la rottura del crociato

Brutte notizie per il Genoa. Christian Kouamé, giovane attaccante ivoriano, tra le note piú positive in coppia con Pinamonti per quest’inizio di stagione, é rientrato anzitempo dal ritiro della Costa d’Avorio con la quale stava disputando la Coppa d’Africa under 23. L’attaccante ha accusato un forte dolore al ginocchio ed è stato costretto a lasciare il campo nella sfida contro i pari etá del Sudafrica.

Dovrá ora essere sottoposto ad ulteriori esami strumentali per decidere se si sia trattato di una contusione, ma dagli ambienti rossoblú filtra un certo pessimismo e si teme per una lesione al crociato che priverebbe Motta di una pedina fondamentale per il proprio gioco.

Kouamé, cinque gol e tre assist in undici presenze, é infatti uno degli uomini chiave di questo Genoa. L’attaccante ivoriano, arrivato lo scorso anno dal Cittadella, si é subito imposto come titolare in Liguria, mettendo in risalto una certa prestanza fisica abbinata a un ottimo fiuto per il gol. Dopo un leggero periodo fi flessione, coinciso tra l’altro con il periodo piú “buio” per il Genoa, Kouamè è tornato a segnare con una certa regolaritá da quando c’è Thiago Motta in panchina. Ora l’infortunio, che rischia di pregiudicarne la presenza in campo per diversi mesi e di privare Motta del proprio attaccante fino alla fine di questa stagione.