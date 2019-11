Inter, Conte riceve una lettera intimidatoria contenente un proiettile: sporta denuncia

Inter, Conte riceve una lettera minatoria contenente un proiettile: sporta denuncia alle forze dell’ordine

Fatto spiacevole per Antonio Conte. Il mister dell‘Inter si è visto recapitare, nella giornata di ieri, una lettera minatoria contenente un proiettile fi arma da fuoco. L’ex tecnico di Juventus e Chelsea ha subito allertato le forze dell’ordine, sporgendo denuncia ed entrando in regime di “vigilanza”, il grado di protezione piú blando per vittime di fatti analoghi. Gli agenti non ritengono infatti che possa sussistere il pericolo di una reale minaccia, in quanto attribuiscono il gesto alle manie di un mitomane “Ossessionato – come si legge dalle colonne del Corriere della Sera – dalla notorietá di un personaggio pubblico”.

Ciónonostante, carabinieri e polizia hanno intenzione di prendere tutte le cautele del caso, e inizieranno a pattugliare gli esterni dell’abitazione di Conte con maggior frequenza, cosí come le zone limitrofe alla sede dell’Inter. Esclusa la pista ultras, non vi sarebbero infatti frizioni tra le frange del tifo organizzato e la società, l’unica alternativa plausibile, come detto, è quella che condurrebbe alle minacce di un “esaltato”.

Antonio Conte, comprensibilmente tutrbato da quanto accaduto, ha consegnato il materiale incriminato agli agenti che ora si adopereranno per venire a capo della vicenda. Un fatto increscioso che comunque non inficia quanto di buono sta raccogliendo Conte sul campo, ragion per cui un gesto simile risulta ancora piú incomprensibile e assurdo.