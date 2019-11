Telecronisti Serie A, 11.a giornata: ecco chi commenterà i big match Roma-Napoli e Milan-Lazio

Dopo il turno infrasettimanale che visto le vittorie sofferte delle due battistrada Juventus e Inter, sabato, domenica e lunedì si torna in campo per l’undicesima giornata di campionato.

Si parte domani con tre incontri che vedranno scendere i campo le big del torneo a cominciare dal Napoli, che dopo le polemiche del match pareggiato in casa per 2-2 contro l’Atalanta, sarà di scena all’Olimpico (ore 15) contro la Roma che si trova al quarto con un punto in più rispetto ai partenopei; dopo sarà la volta dell’Inter di Antonio Conte che molto si è lamentato del calendario compresso che ha dovuto affrontare la sua squadra: i nerazzurri giocheranno in casa del Bologna (ore 18) che davanti al proprio pubblico è un ostacolo molto duro da superare; chiuderà in serata (ore 20.45) il derby della Mole con la Juventus largamente favorita contro un Torino in piena crisi di risultati e con il tecnico Walter Mazzarri sempre più a rischio esonero.

Domenica il lunch match (ore 12.30) vedrà affrontarsi Atalanta-Cagliari un match dal sapore europeo visto che i sardi, imbattuti dal primo settembre, sono meritatamente al sesto posto insieme a Lazio e Napoli; alle ore 15 si giocheranno tre sfide salvezza che saranno molto importanti visto l’alta posta in palio: Genoa-Udinese, Lecce-Sassuolo e Verona-Brescia con Tudor e Corini che se dovessero perdere al Luigi Ferraris e al Bentegodi rischierebbero la panchina.

Alle ore 18 Fiorentina-Parma, sfida che promette parecchi gol tra due squadre che in classifica si trovano dopo quelle in zona Europa, mentre il posticipo serale molto intrigante sarà disputato tra Milan-Lazio (ore 20.45)altra gara sempre molto incerta con i biancocelesti vista l’ottima forma di quest’ultimo periodo proveranno ad approfittare di un Diavolo ancora in difficoltà.

Chiuderà la giornata un’altra sfida cruciale per la permanenza in massima serie, ovvero Spal-Sampdoria, che vede due squadre agli ultimi due posti della classifica (liguri con cinque punti, estensi con sette) e dove sarà vietato sbagliare.

Telecronisti Serie A, undicesima giornata: le voci di Sky e DAZN

Roma-Napoli, sabato 2 novembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani

Bologna-Inter, sabato 2 novembre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Torino-Juventus, sabato 2 novembre ore 20.45 (DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Francesco Guidolin

Atalanta-Cagliari, domenica 3 novembre ore 12.30 (DAZN1 209)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Roberto Cravero

Genoa-Udinese, domenica 3 novembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Davide Polizzi, commento: Renato Zaccarelli



Hellas Verona-Brescia, domenica 3 novembre ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Luca Pellegrini

Lecce-Sassuolo, domenica 3 novembre ore 15 (DAZN 1 209)

Telecronaca: Dario Mastroianni, commento: Dario Marcolin

Fiorentina-Parma, domenica 3 novembre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Carolina Morace

Milan-Lazio, domenica 3 novembre ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Massimo Ambrosini

Spal-Sampdoria, lunedì 4 novembre ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Lorenzo Minotti