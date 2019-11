Telecronisti Serie A, dodicesima giornata: il programma e il palinsesto

Dopo il turno di coppe europee torna il campionato di Serie A dove tra oggi e domenica si giocheranno i match della dodicesima giornata. Si partirà stasera (ore 20.45) con il derby emiliano tra Sassuolo-Bologna con le due due squadre impelagate nella lotta per la salvezza; stesso per discorso per l’anticipo del sabato delle ore 15 tra Brescia-Torino dove i lombardi hanno esonerato Eugenio Corini sostituendolo con Fabio Grosso, mentre i granata in crisi di risultati rischiano grosso in caso di ennesima sconfitta. Alle ore 18 l’Inter ospiterà al Meazza il Verona, una delle sorprese di questa prima parte di torneo, e dopo la sconfitta subita in rimonta a Dortmund dovrà cercare di tenere il passo della Juventus per non rischiare di farsi staccare in classifica. Il sabato calcistico sarà chiuso da Napoli-Genoa che si affronteranno al San Paolo alle ore 20.45, anche qui gara molto particolare soprattutto per i partenopei che non riescono più a vincere e con i loro tifosi arrabbiati per la scelta di non continuare il ritiro imposto dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Sulla carta il lunch match domenicale (ore 12.30) tra Cagliari-Fiorentina sarà molto interessante con i sardi grandi protagonisti di questo inizio di stagione e il quarto posto insieme a Lazio e Atalanta con 22 punti lo testimonia; proprio queste ultime due saranno protagoniste alle ore 15 quando i biancocelesti ospiteranno il Lecce per continuare il filotto di vittorie, mentre i bergamaschi giocheranno sul campo della Sampdoria tornata a vincere lunedì sera a Ferrara contro la Spal, impegnata nel terzo incontro pomeridiano in trasferta contro l’Udinese per un importante match salvezza.

Alle ore 18 la Roma, in un ottimo momento di forma giocherà, a Parma contro formazione ducale che nonostante l’assenza prolungata dell’attaccante Roberto Inglese sta disputando un buon campionato, mentre il posticipo (ore 20.45) sarà la classicissima Juventus-Milan che sulla carta vede i bianconeri largamente favoriti contro la squadra rossonera che rischia di sprofondare nei bassifondi della classifica.

Telecronisti Serie A, 12.a giornata: il programma e il palinsesto

Bologna-Sassuolo, venerdì 8 novembre ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Gianluca Di Marzio, commento: Lorenzo Minotti

Brescia-Torino, sabato 9 novembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Geri De Rosa, commento: Renato Zaccarelli

Inter-Verona, sabato 9 novembre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Fabio Caressa, commento: Giuseppe Bergomi

Napoli-Genoa, sabato 9 novembre ore 20.45 (DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Dario Marcolin

Cagliari-Fiorentina, domenica 10 novembre ore 12.30 (DAZN1 209)

Telecronaca: Stefano Borghi, commento: Roberto Cravero



Lazio-Lecce, domenica 10 novembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Massimo Tecca, commento: Carolina Morace

Sampdoria-Atalanta, domenica 10 novembre ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Luca Pellegrini

Udinese-Spal, domenica 10 novembre ore 15 (DAZN1 209)

Telecronaca: Edoardo Testoni, commento: Simone Tiribocchi

Parma-Roma, domenica 10 novembre ore 18 (Sky Sport Serie A, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Massimo Ambrosini

Juventus-Milan, domenica 10 novembre ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani