Verona-Fiorentina streaming Dazn e diretta live: dove vedere il match di Serie A domani, 24 novembre

Verona-Fiorentina streaming Dazn e diretta live: presentazione del match della tredcesima giornata

Verona-Fiorentina è uno dei tre match in programma alle 15:00, domani, valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Si affrontano due squadre che stanno conducendo un campionato discreto pur essendo reduci entrambe da due sconfitte. Il Verona è caduto a San Siro contro l’Inter in una gara che gli scaligeri hanno avuto in controllo sino a mezzora dalla fine per poi capitolare, verso la fine della partita, per mano di Barella, autore di un’autentica prodezza con un formidabile tiro a giro dalla distanza. Juric potrebbe fare a meno di due pedine importanti come Kumbulla e Veloso mentre dovrebbe confermare Salcedo, autore di buone prove, al centro dell’attacco.

La Fiorentina viene dal pesante “manrovescio” subito contro il Cagliari: un 5-2 inappellabile che ridimensiona un po’ le ambizioni dei viola. Notizie “agrodolci” quelle che giungono a Vincenzino Montella alla vigilia del match: il mister campano ritrova infatti Franck Ribery, fermato per tre turni dopo la “sfuriata” post-Lazio, ma deve rinunciare a Castrovilli e Pulgar (entrambi squalificati) e dovrà dunque rivedere il proprio assetto a centrocampo. Possibile l’innesto di uno tra Zurkowski e Cristoforo a completare la mediana a tre con Benassi e Badelj.

Verona-Fiorentina streaming Dazn: le probabili formazioni

Se volete scoprire di più sulle probabili formazioni di Verona-Fiorentina, vi basterà cliccare su questo link.

Verona-Fiorentina streaming Dazn: dove vedere il match in diretta live

Verona-Fiorentina, gara della tredicesima giornata, in programma domani alle ore 15:00, sarà visibile su Dazn, piattaforma legata a Sky, che consente la visione dei match di vari campionati esteri, più tutta la Serie B in escluisiva e tre match per turno di Serie A. La piattaforma è raggiungibile attraverso vari devices: Smartphone, tablet, Pc e SmartTV.