Calciomercato Juventus: Mandzukic in Qatar? Salta tutto!

Calciomercato Juventus: Mandzukic dice “no” al Qatar

Niente da fare: Mario Mandzukic sembra non essere piú intenzionato a lasciare la Juventus. Sebbene sembrasse tutto fatto per il passaggio della punta croata in Qatar all’apertura del prossimo calciomercato, il classe ’86 ha declinato l’offerta sottopostagli dall’Al-Duhail, club nel quale milita anche Benatia, per via di un ingaggio che non pare soddisfare le sue aspettative.

Un bel problema per Fabio Paratici che, con l’Al-Duhail aveva giá trovato un’intesa di massima sulla base di 5,5 milioni e sperava, attraverso questa cessione, di incassare denaro liquido liberandosi, soprattutto, di un copioso ingaggio da 4,5 milioni a stagione.

Calciomercato Juventus, Mandzukic torna in Italia: quale futuro per Mario?

La domanda che ora attanaglia i dirigenti bianconeri è la seguente: quali prospettive si aprono per il futuro di Mandzukic? Fuori rosa alla Juventus, l’attaccante vicecampione del mondo continua a rappresentare un peso per il bilancio drlla “Signora” che, viste le resistenze opposte alla cessione in estate, ha deciso di tagliarlo definitivamente fuori dal progetto. Difficile ipotizzare che Mandzukic possa muoversi ora, durante la finestra di mercato invernale, anche se la Juventus sembri sperare ancora in uno scambio con il Manchester United (con contropartita Pogba). Certo l’addio del numero 17 a giugno, quando per lui potrebbero schiudersi le porte di club ben piú prestigiosi di quello qatariota: Psg, Bayern Monaco e lo stesso United potrebbero approfittare del suo status di svincolato per assicurarsi un attaccante di scorta dal grande spessore tecnico ed esperienza internazionale.