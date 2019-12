Genoa-Sampdoria probabili formazioni e streaming: le scelte di Motta e Ranieri

Genoa-Sampdoria probabili formazioni e streaming: le scelte di Thiago Motta e Ranieri

Stasera, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, va in scena Genoa-Sampdoria, centunesimo derby della “Lanterna”, valevole per la sedicesima giornata di Serie A. È una gara che nessuna delle due formazioni puó permettersi di sbagliare vista l’intricata situazione di classifica. E poi c’è il fattore emotivo: vincere un derby dà sempre un forte impulso, mentre puó “affossare” il morale degli sconfitti.

Quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori, Thiago Motta e Claudio Ranieri?

Qui Genoa:

Il grifone, tra infortuni e squalifiche, dovrá rinunciare a ben cinque giocatori. Se all’assenza di Zapata sembra aver sopperito un positivo Biraschi, alle defezioni di Pandev e Agidelo (squalificato contro il Lecce), dovranno rispondere Cassata e Favilli. Proprio l’assenza di Agudelo dovrebbe infatti spingere Motta a schierare un 3-5-1-1, con i due giovani della Juventus che dovrebbero partire titolari, uno nella mediana a tre, l’altro supportato da Pinamonti in avanti. Per il resto, la formazione dovrebbe essere identica a quella vista contro il Lecce con Radu in porta; Biraschi, Romero e Criscito in difesa; Ghiglione, Cassata, Schone, Sturaro e il ballottaggio Pajac/Ankersen sulla sinistra; Pinamonti dietro Favilli in attacco.

Qui Sampdoria:

Claudio Ranieri deve anch’egli rinunciare a cinque giocatori: oltre a Bereszynski, ancora alle prese con l’infortunio al menisco, non ci saranno Bonazzoli, Bertolacci e Barreto (tutti e tre prossimi, comunque, al recupero). Assente anche Jankto che ha subitobun risentimento muscolare alla coscia sinistra. Sampdoria che dovrebbe schierarsi col 4-3-1-2: Audero in porta; Thorsby, Ferrari, Colley e Murru in difesa; Vieira, Ekdal e Linetty a centrocampo; Ramirez dietro Quagliarella e Gabbiadini.

Genoa-Sampdoria probabili formazioni e streaming: dove vedere il match.

Genoa-Sampdoria probabili formazioni e streaming: i probabili schieramenti delle due squadre

GENOA (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Cassata, Schone, Sturaro, Ankersen (Pajac); Pinamonti; Favilli. Allenatore: Thiago Motta

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Thorsby, Ferrari, Colley, Murru; Ronaldo Viera, Ekdal, Linetty; Ramirez; Qyagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Claudio Ranieri