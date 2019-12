Genoa-Sampdoria streaming Dazn e diretta live: dove vedere il derby, oggi, 14 dicembre

Genoa-Sampdoria streaming Dazn gratis e diretta live: presentazione del derby della “Lanterna”

Genoa-Sampdoria sarà l’anticipo serale di questo sabato calcistico. È il centunesimo derby della “Lanterna” nella storia, il numero settantatre in serie A. Si affrontano due squadre che non attraversano certo un buon momento di forma. Il Genoa è reduce dal pareggio di Lecce che ha il sapore del punto guadagnato per come si era messa la gara, con il grifone costretto a giocare in 11 contro 9 per gran parte delvsrcondo tempo. La Sampdoria sembra essere in lieve ripresa dopo l’approdo di Claudio Ranieri in panchina, ma ha perso amch’essa l’ultima giornata di campionato contro il Parma e si trova pericolosamente vicina alla zona retrocessione, distante solo un punto, ed occupata proprio dagli acerrimi rivali cittadini. Oltre a mettere in palio la supremazia “territoriale”, dunque, il derby di stasera vale punti salvezza davvero pesanti, ed appare scontato che entrambe le squadre l’affronteranno con particolare verve agonistica.

Genoa-Sampdoria streaming Dazn e diretta live: precedenti e statistiche del derby

Tradizione favorevole alla Sampdoria, nel passato recente, dato che i blucerchiati hanno vinto quattro degli ultimi sei derby disputati. Bilancio complessivamente a favore della squadra di Ranieri che, nei 72 precedenti in A, è riuscita a vincere per 28 volte, con 27 pareggi e 17 affermazioni genoane.

Da record il rendimento di mister Giampaolo che, esattamente tre stagioni fa, è riuscito a vincere entrambe le stracittadine in un singolo campionato (alla Samp non succedeva dalla stagione 46/47). Il Genoa non vince un derby in “casa” dal maggio 2011: fu un 2-1 firmato Floro Flores-Boselli che condannó i Doria alla Serie B.

Ultima curiositá: Claudio Ranieri diventerá il solo allenatore ad aver disputato tutte le quattro maggiori stracittadine italiane: Genoa, Roma, Milano e Torino.

Genoa-Sampdoria streaming Dazne diretta live: le probabili formazioni

Per informazioni sulle probabili formazioni di Genoa-Sampdoria, bi basterá cliccare sul seguente link.

Genoa-Sampdoria streaming Dazn e diretta live: dove vedere il derby, oggi, 14 dicembre

Genoa-Sampdoria, derby valevole per la sedicesima giornata, sarà visibile in streaming su Dazn, piattaforma legata a Sky, fruibile attraverso Smart tv, pc, tablet e Smartphone.