Inter-Roma, precedenti e statistiche: giallorossi imbattuti da tre stagioni

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Meazza di Milano, si disputerà Inter-Roma, match molto importante valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo a vedere precedenti e statistiche di questa classica della massima serie.

I precedenti in Seria A in terra milanese sono ben 86 con in nerazzurri ampiamente in vantaggio per 44 vittorie contro le 15 degli ospiti, chiudono il quadro 27 pareggi; la Roma però sono tre stagioni che esce da Milano imbattuta con due pareggi e una vittoria; questi gli ultimi cinque risultati con i relativi marcatori:

2018-2019: Inter-Roma 1-1 14′ El Shaarawy (R), 61′ Perisic (I)

2017-2018: Inter-Roma 1-1 31′ El Shaarawy (R), 86′ Vecino (I)

2016-2017: Inter-Roma 1-3 12′ Nainggolan (R), 56′ Nainggolan (R), 81′ Icardi (I), 85′ rig. Perotti (R)

2015-2016: Inter-Roma 1-0 31′ Medel (I)

2014-2015: Inter-Roma 2-1 15′ Hernanes (I), 63′ Nainggolan (R), 88′ Icardi (I)

In totale sono state 247 le reti realizzate (2,87 a partita) complessivamente dalle due squadre con in nerazzurri saldamente in testa per 157 a 90; il risultato più frequente invece è stato il pareggio a reti bianche registrato per dodici volte. Per quanto riguarda la gara con più marcature, bisogna risalire alla stagione 2010-11 quando l’Inter vinse in modo pirotecnico con il risultato di 5-3: 3′ Sneijder (I), 13′ Simplício (R), 35′ Eto’o (I), 63′ Eto’o (I), 71′ Motta (I), 75′ Vučinić (R), 81′ Loria (R), 90′ Cambiasso (I).

Dunque una gara sempre molto emozionante e che per alcune stagioni si è giocato spesso anche per la finale di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ora in queste ultime otto stagioni le cose sono cambiate visto lo strapotere juventino, ma rimane sempre un match aperto ad ogni tipo di risultato.

L’arbitro della gara sarà Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo con il quale i nerazzurri hanno un saldo positivo fatto di nove vittorie, un pareggio e tre sconfitte; ultima gara diretta dal fischietto abruzzese è stata quella contro la Sampdoria in trasferta lo scorso 28 settembre con vittoria della squadra di Conte per 3-1.

Precedenti che sorridono anche ai giallorossi che vantano nove successi, due pareggi e 5 ko; ultima direzione risale all’esordio di questo campionato quando gli uomini di Fonseca pareggiarono 3-3 in casa contro il Genoa.