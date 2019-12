Napoli-Bologna streaming gratis e diretta live Serie A: dove vedere la gara oggi, 1 dicembre

Napoli-Bologna streaming gratis e diretta live: gara della quattordicesima giornata di Serie A

Napoli-Bologna è una delle gare in programma per questa domenica calcistica e valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre non stanno attraversando un periodo non crrto posotivo. La squadra di Ancelotti non vince da cinque partite e vive una situazione di classifica piuttosto complicata, settima in graduatoria e distante sette punti dalla zona Champions. Il Bologna, dopo aver iniziato con sette punti nelle prime tre giornate, è incappato in una serie di risultati negativi (pur intervallati dalla vittoria contro la Sampdoria) che la costringono ad essere invischiata nella lotta per non retrocedere.

Al Napoli mancherá Allan, uscito malconcio dalla sfida contro il Liverpool e che verrá sistituito dalla coppia Fabian Ruiz–Elmas.

Nel Bologna l’assenza piú pesante è quella di Soriano, infortunato al ginocchio sinistro e che verrá sostituito da Dzemaili pronto ad agire sulla trequarti. Assente per infortunio anche Dijks che dovrebbe essere sostituito sulla sinistra da Denswii.

Potrebbe essere la gara di Dries Mertens che contro i felsinei ha messo a segno ben undici reti, diventando una vera e propria “bestia nera” per la squadra emiliana.

Napoli-Bologna streaming gratis e diretta live: dove vedere il match in diretta e orario d’inizio della gara

Napoli-Bologna, gara valevole per la tredicesima giornata, sará trasmessa in diretta da Sky Sport Serie A. Lo streaming sará garantito dall’app Skygo, disponibile su tablet, Pc e Smartphone.

Napoli-Bologna streaming gratis e diretta live: le probabili formazioni del match

Napoli e Bologna dovrebbero scendere in campo con i seguenti undici titolari:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Insigne. Allenatore: Carlo Ancelotti

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswii; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.