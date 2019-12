Sampdoria-Juventus probabili formazioni e streaming gratis: Buffon raggiunge il record di Maldini

Sampdoria-Juventus probabili formazioni e streaming gratis: Buffon punta il record di Maldini

Sampdoria-Juventus sarà l’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Il match si gioca di mercoledì per consentire alla squadra di Sarri di prendere poi parte all’impegno in Supercoppa previsto per domenica pomeriggio. Sarà una gara speciale soprattutto per Gianluigi Buffo che, a 41 anni, cvollezionerà l’ennesimo record della propria strepitosa carriera: il portiere, chiamato a sostituire Szczesny infortunato, raggiungerà, infatti, Maldini nella classifica di presenze assolute in Serie A, con ben 647 partite all’attivo. Quella di Genova è sicuramente una gara insidiosa per la Juventus che davanti si troverà il proprio ex allenatore, Claudio Ranieri, capace di rilanciare le ambizioni dei blucerchiati dopo un inizio di campionato da “horror”, con appena tre punti raccolti in sette giornate. Questo sarà il primo incrocio diretto tra Ranieri e Sarri, per cui sarà anche interessante capire come i due decideranno di affrontarsi.

I moduli di base dovrebbero essere quelli visti nelle ultime giornate: 4-3-1-2 per la Juventus e 4-4-2 per la Sampdoria. Una Sampdoria che dovrà rinunciare a Ronaldo Vieira, squalificato, in mezzo al campo e, probabilmente, ad Albin Ekdal, alle prese con un fastidio alla caviglia. In campo dovrebbero dunque scendere: Audero in porta; Murillo, Colley, Ferrari e Murru in difesa; Depaoli, Thorsby, Jankto, Linetty a centrocampo; Quagliarella e Gabbiadini in attacoo.

La Juventus, che tra l’altro ritrova Douglas Costa in panchina, dovrebbe rispondere come segue: Buffon in porta; Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Sandro in difesa; Emre Can, Pjanic e Rabiot a centrocampo; Bernardeschi dietro le due punte Ronaldo–Dybala. Niente tridente bis, dunque, per Sarri che dovrebbe richiamare in causa il ragazzo di Carrara.

Sampdoria-Juventus probabili formazioni e streaming: le probabili scelte di Ranieri e Sarri

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Jankto, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Claudio Ranieri

indisponibili: Bereszynski, Bertolacci, Barreto, Bonazzoli

squalificati: Ronaldo Vieira

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri

Indisponibili: Szczesny, Khedira, Chiellini

Sampdoria-Juventus probabili formazioni e streaming gratis: dove vedere il match in tv e online

