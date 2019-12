Sampdoria-Juventus streaming gratis e diretta live Serie A: dove vedere il match oggi, 18 dicembre

Sampdoria-Juventus streaming gratis e diretta live Serie A: la presentazione del match

Sampdoria-Juventus è l’anticipo che apre la diciassettesima giornata di Serie A. Si gioca oggi, alle ore 18:55, per consentire ai bianconeri di focalizzarsi, poi, sul match di Supercoppa Italiana, in programma domenica pomeriggio. Sfida insidiosa per gli uomini di Sarri che si trovano di fronte un avversario in ripresa rispetto al disastroso avvo di campionato e certamente galvanizzato dalla vittoria, negli ultimi minuti, del derby di sabato scorso. Sarà una partita da grandi “ex” soprattutto da parte blucerchiata: nella Sampdoria giocano, infatti, gente come Quagliarella (tre scudetti in bianconero per lui), Ekdal (alla Juventus nel 2008-2009), Gabbiadini (acquistato dalla Signora nel 2012 e poi girato diverse volte in prestito) ed, infine, Audero (cresciuto nel settore giovanile bianconero, per poi approdare in blucerchiato). Partita da ex anche per Claudio Ranieri che guidò la Juventus nel biennio 2007-2009.

Sampdoria-Juventus streaming gratis e diretta live Serie A: statistiche e precedenti del match

Che partita potremmo aspettarci da questo Sampdoria-Juventus? Per rispondere, proviamo a fare appello ai numeri: la Sampdoria ha vinto gli ultimi due precedenti casalinghi cntro la Juventus e rimane dunque un avversario piuttosto ostico per Madama. Questa sarà la partita numero 169 per Sarri in Serie A: dovesse prevalere, il tecnico centrerebbe la centesima vittoria in massima serie. Prima volta a Genova per Cristiano Ronaldo che dovrebbe essere schierato titolare quest’oggi. Marassi era il solo stadio italiano la cui platea non fosse riuscita ancora a godersi le gesta del campione portoghese. Presenza numero 647 anche per Gigi Buffon, costretto a sostituire Szczesny infortunato. Non un numero qualunque per il portierone di Carrara: con questo “gettone”, infatti, Buffon aggancia, a quota 647, Paolo Maldini nella classifica all times di presenze in Serie A.

Sampdoria-Juventus streaming gratis e diretta live Serie A: le probabili formazioni del match

Sampdoria-Juventus streaming gratis e diretta live Serie A: dove seguire la gara in tv e online

Sampdoria-Juventus, match della diciassettesima giornata di Serie A, con inizio oggi, a partire dalle 18:55, sarà trasmesso in diretta da Sky (canali 251 e 201), lo streaming sarà visibile attraverso l’app Skygo.