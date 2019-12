Una brutta notizia per la Roma, la quale ha chiuso il girone J dell’Europa League in seconda posizione, lasciando spazio alla squadra avversaria, l’Istanbul Basaksehir. Tra l’altro i giallorossi avevano già sconfitto in precedenza la squadra turca in questione, sia all’andata all’Olimpico – concludendo 4-0 – che al ritorno a Istanbul – con 3-0.

La notizia che la Roma non si sia qualificata in prima posizione in Europa League, dunque, lascia tutti un po’ amareggiati. Oltretutto, avrebbero potuto concludere il girone pareggiando con il Wolfsberger – un solo gol avrebbe potuto fare la differenza per gli austriaci. D’altro canto, siccome i giallorossi non si sono classificati come una delle sedici teste di serie, probabilmente si ritroveranno a scontrarsi con una testa di serie. Tante le ipotesi sulle possibili squadre avversarie che verranno sorteggiate.

Sedicesimi UEFA Europa League: sorteggi

Come già detto, sono numerose le ipotesi sulle possibili avversarie che andranno a fronteggiare i giallorossi nei sedicesimi di finale Uefa Europa League. Le conferme avranno luogo oggi, 16 dicembre, alle ore 13:00 a Nyon, dove verranno estratte a sorteggio, le avversarie sia della Roma che dell’Inter.

I sorteggi terranno conto delle qualificazioni delle squadre ai sedicesimi di finale, suddividendole in due categorie distinte: le teste di serie – ossia le dodici vincitrici dei gironi – e le quattro migliori terze della fase gironi della Champions League (tra le quali spicca l’Inter), le quali giocheranno in casa la partita di ritorno; le squadre considerate non teste di serie – ossia le altre dodici che si sono classificate seconde nei gironi di Europa League – e le quattro terze della Champions.

A nessuna squadra sarà concesso di affrontarne una già incontrata in fase di gironi oppure proveniente dalla stessa federazione. Le gare di andata avranno luogo il 20 febbraio e la Roma giocherà allo Stadio Olimpico. Mentre il ritorno è previsto per il 27 febbraio. Inoltre, così come per i gironi, i match sono suddivisi in due fasce orarie: alle 18:55 e alle 21:00.

I sorteggi potranno essere seguiti in diretta sul sito del Corriere dello Sport, vedendo le estrazioni delle squadre avversarie, in tempo reale. Invece, se vorrete seguire i sorteggi e conoscere le date degli attesissimi match in tv, la diretta sarà trasmessa su Sky: Sky Sport 24 e Sky Football.

Qualificazione sedicesimi Uefa Europa League

Per quanto riguarda le teste di serie, le dodici squadre classificate in questa categoria sono:

Ajax (Ola)

Salisburgo (Aus)

Inter (Ita)

Benfica (Por)

Siviglia (Spa)

Malmo (Sve)

Basilea (Svi)

LASK (Aus)

Celtic (Sco)

Arsenal (Ing)

Porto (Por)

Espanyol (Spa)

Gent (Bel)

Istanbul Basaksehir (Tur)

Braga (Por)

Manchester United (Ing)

Invece, per la categoria delle non teste di serie, le squadre in questione sono:

Shakhtar Donetsk (Ucr)

Bayer Leverkusen (Ger)

Olympiacos (Gre)

Club Brugge (Bel)

APOEL (Cip)

FC Copenaghen (Dan)

Getafe (Spa)

Sporting Lisbona (Por)

Cluj (Rom)

Eintracht Francoforte (Ger)

Rangers (Sco)

Ludogorets (Bul)

Wolfsburg (Ger)

Roma (Ita)

Wolverhampton (Ing)

AZ Alkmaar (Ola)

Sedicesimi Uefa Europa League: le possibili avversarie della Roma

I giallorossi – posizionatosi secondi nel girone J – non potranno affrontare l’Inter e l’Istanbul Basaksehir, durante i sedicisemi di finale Uefa Europa League. D’altro canto, numerose le ipotesi sulle possibili squadre avversarie:

Ajax (Ola); Salisburgo (Aus); Benfica (Por); Siviglia (Spa); Malmo (Sve); Basilea (Svi); LASK (Aus); Celtic (Sco); Arsenal (Ing); Porto (Por); Espanyol (Spa); Gent (Bel); Braga (Por) e Manchester United (Ing).

Le insidie maggiori sono rappresentate da Ajax, Benfica e Salisburgo. Invece, risulterebbero inferiori alla Roma le squadre come Basilea, Malmoe, Celtic, Lask, Espanyol, Gent e Braga. Non resta far altro che attendere la decisione finale per scoprire quale sarà l’avversaria ufficiale dei giallorossi.