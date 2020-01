Atalanta-Parma: streaming e diretta tv Serie A, dove vedere il match oggi 6 gennaio

Oggi alle ore 15 al Gewiss Stadium di Bergamo si affronteranno Atalanta-Parma match valevole per la 18.a giornata del campionato di Serie A.

Atalanta-Parma, presentazione del match

Per i nerazzurri del tecnico Gian Piero Gasperini sarà un match molto importante visto che ieri sera la Roma attualmente quarta, ha perso in casa a sorpresa contro il Torino per 2-0 ed è rimasta a 35 punti e dunque la Dea vincendo la gara odierna potrebbe portarsi a -1 dai giallorossi e potranno beneficiare nel girone di ritorno di incontrarla in casa dopo la vittoria per 2-0 dell’Olimpico del settembre scorso. Prima della sosta l’Atalanta aveva demolito il Milan per 5-0 davanti ad un pubblico di casa festante per la grande prestazione e dimostrando che il ko della settimana prima contro il Bologna era stato già dimenticato; la bella notizia per quel che concerne oggi è la convocazione dell’attaccante Duvan Zapata che si era infortunato tre mesi fa durante un match della sua Colombia e dunque il rientro in squadra del colombiano metterà nelle condizioni Gasperini di avere finalmente il suo pezzo da novanta anche se alla fine la sua assenza in attacco si è sentita relativamente visto che gli orobici vantano il miglior attacco del campionato con 43 gol.

Il Parma di mister Roberto D’Aversa si trova al settimo posto con 25 punti e sta disputando un ottimo campionato considerato i tanti infortuni soprattutto nel reparto arretrato e anche nel match odierno la situazione è piuttosto inquietante considerato che ad eccezione di Sprocati, mancheranno tutti gli altri attaccanti, ovvero Gervinho, Cornelius e Karamoh, mentre Inglese è stato convocato ma non è pronto per giocare visto la lunga assenza dai campi di gioco.

I ducali hanno già ampiamente dimostrato di saper fare di necessità virtù soprattutto in trasferta dove sono imbattuti da cinque partite (tre pareggi e due vittorie sui campi Sampdoria e Napoli) e la salvezza già quasi messa in cassaforte potrebbe far giocare la squadra senza troppi condizionamenti.

A Bergamo i precedenti tra le due squadre sono 19 con i padroni di casa in vantaggio per otto vittorie contro le cinque degli ospiti e sei pareggi; 39 le reti complessive con la i lombardi avanti per 22 a 19. Nella scorsa stagione vittoria dell’Atalanta per 3-0 con reti nella ripresa di Gagliolo (autogol), Palomino e Mancini.

L’arbitro della gara sarà Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Mauro Vivenzi di Brescia ed Enrico Caliari di Legnago, quarto uomo Daniele Minelli di Varese, mentre al V.A.R e all’A.V.A.R. ci saranno Federico La Penna di Roma 1 e Giorgio Peretti di Verona.

Atalanta-Parma, probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Scozzarella, Barillà; Sprocati, Kulusevski, Kucka.

Atalanta-Parma, diretta tv e streaming

SEGUI ATALANTA-PARMA, SERIE A IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il match Atalanta-Parma, valevole per la 18.a giornata del campionato di Serie A sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN; il match in programma oggi 6 gennaio alle ore 15 con telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico dell’ex calciatore Dario Marcolin, sarà visibile su diversi dispositivi come ad esempio pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.