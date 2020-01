Cagliari-Milan: streaming e diretta tv Serie A, dove vedere il match oggi 11 gennaio

Oggi pomeriggio alle ore 15 alla Sardegna Arena si affronteranno Cagliari-Milan, match valevole per la 19.a giornata (ultima d’andata) del campionato di Serie A.

Cagliari-Milan, presentazione del match

Quella odierna sarà una gara tra due squadre che stanno attraversando un periodo negativo di forma, con i padroni di casa del tecnico Rolando Maran che dopo aver rimontato due reti sul campo del Sassuolo, sono incappati in tre sconfitte di fila contro Lazio, Udinese e Juventus, mentre gli ospiti di mister Stefano Pioli dopo la bella vittoria al Dall’Ara contro il Bologna hanno pareggiato a reti bianche contro Sassuolo e Sampdoria e perso a Bergamo con un clamoroso 5-0. La squadra rossonera non va in rete da 314 minuti e i tifosi sperano che il 38enne Zlatan Ibrahimovic tolga le castagne dal fuoco in un attacco che fino ad ora ha segnato sedici reti con quattro rigori.

La formazione sarda che prima di questo miniciclo negativo aveva disputato un ottimo campionato, si trova comunque al sesto posto con 29 punti in piena zona Europa League con quattro punti di vantaggio sulla settima (il Parma), mentre i lombardi sono impantanati al dodicesimo posto con soli 22 punti e dunque con urgente velocità di smuovere la classifica per non rischiare di rimanere fuori un altro anno dall’Europa.

In terra sarda sono 37 i precedenti tra le due squadra che vedono il Milan in netto vantaggio per 15 vittorie contro le 5 del Cagliari e 17 pareggi; a favore dei rossoneri anche il dato che riguarda le reti realizzate: 49 contro le 32 dei rossoblù. Nella scorsa stagione questo match di disputò il 16 settembre 2018 con il risultato finale di 1-1 con reti di Joao Pedro al 4′ e Higuain al 55′.

L’arbitro della gara sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Sergio Ranghetti di Chiari (Brescia) e Domenico Rocca di Catanzaro, quarto uomo Federico Dionisi di L’Aquila. Al VAR sarà presente Luigi Nasca di Bari e all’AVAR Stefano Del Giovane di Albano Laziale (Roma). Per la formazione di Maran ci sono otto incroci con il fischietto palermitano con quattro successi, tre sconfitte e un pareggio, mentre per quella di Pioli i precedenti sono cinque con tre vittorie, un ko e un pareggio.

Cagliari-Milan, probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rafael Leao.

Cagliari-Milan, diretta tv e streaming

Il match della 19.a giornata del campionato di Serie A Cagliari-Milan in programma oggi alle 15, sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A HD (ch. 202 del decoder Sky e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (ch. 251), con diretta a partire dalle ore 14.55.

La telecronaca del match sarà affidata a Maurizio Compagnoni con il commento tecnico dell’ex calciatore Luca Marchegiani, mentre a bordocampo saranno presenti Veronica Baldaccini e Giuseppe Di Stefano.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match della Sardegna Arena sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.