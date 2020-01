Calciomercato Inter: sfuma Vidal? Valverde “gela” i tifosi nerazzurri

Calciomercato Inter, sfuma Vidal? Valverde dichiara: “Non parte nessuno”

E’ il nome in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte, che ne apprezza la “garra” e le grandi doti da tuttocampista. Eppure, Arturo Vidal, indicato da tempo come uno dei possibili colpi di mercato dell’Inter in vista di questo mercato di gennaio, potrebbe restare nient’altro che un sogno. Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, ha dichiarato infatti che “Dopo la cessione di Alena non partirà più nessuno“, chiudebndo di fatto all’ipotesi di altre partenze. Vidal, che nel Barça fatica a trovare spazio da titolare, vorrebbe tornare in Italia, in particolar modo all’Inter, per ricongiungersi col tecnico che l’ha lanciato ad alti livelli, quell’Antonio Conte che sta tentando ora l’assalto allo scudetto, da otto anni appannaggio della Juventus.

Calciomercato Inter, obiettivo Vidal: le cifre dell’offerta nerazzurra

Ma a quanto ammonterebbe l’offerta dell’Inter per Vidal? Si parla di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Di certo, non una cifra alta, visto il valore tecnico del giocatore, ma che potrebbe bastare a convincere i blaugrana i quali, come detto, non considerano il classe ’87 un punto fermo del proprio progetto tecnico. Le parole di Valverde arrivano comunque come un “fulmine a ciel sereno” a raggelare le speranze nerazzurre: frasi di circostanza o verità a cui ci si dovrà rassegnare? I prossimi giorni potrebbero risultare decisivi per la soluzione di una trattativa che si annuncia essere l’affare più importante di questa sessione invernale.