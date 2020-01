Genoa-Roma streaming gratis e diretta live Serie A: dove seguire il match

Genoa-Roma streaming gratis e diretta live Serie A: la presentazione del match

Prende il via il girone di ritorno della “nostra” Serie A. Oggi, alle ore 18:00, andrà in scena Genoa-Roma nella splendida cornice di Marassi. La squadra ospite è a caccia di riscatto dopo aver chiuso il girone d’andata con due sconfitte di fila. L’undici di Fonseca, fermato all’andata con un pirotecnico 3-3, si trova in piena corsa per un posto in Champions League (quarta a quota 35 punti, come l’Atalanta), ma dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti, prima tra tutte, quella di Niccolò Zaniolo: rottura del crociato per il talento classe ’99 che, forse, potrà recuperare in tempo per i prossimi europei. Anche per questo motivo, il tecnico portoghese ha suonato la “carica” in conferenza stampa, affermnando come, tra gli obiettivi di mercato della sua dirigenza, ci sia l’acquisto di una pedina nel reparto offensivo. Saltato lo scambio Politano-Spinazzola, con quest’ultimo che potrebbe anche partire titolare quest’oggi, uno dei nomi maggiormente in auge dalle parti di Trigoria è quello di Shaqiri, attualmente in forza al Liverpool, ma con un trascorso nel nostro campionato tra le file dell’Inter.

Il Genoa, dal canto suo, ha potuto già abbracciare diversi nuovi elementi che, come nella migliore tradizione per l’eccentrico Preziosi, ha già visto l’ingresso di tre nuovi rinforzi (più una serie di calòciatori che il club sta trattando). La squadra, affidata alle cure di Davide Nicola, sembrava aver reagito bene con la vittoria sul Sassuolo. La sconfitta di Verona ha però riportato il Grifone sulla Terra. I liguri si trovano terzultimi a quota 14 punti, due in più della Spal “fanalino” di coda, e a parimerito col Brescia.

Genoa-Roma streaming gratis e diretta live Serie A: le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Goldaniga; Ankersen, Jagiello, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria. Allenatore: Nicola

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Spinazzola, Mancini, Smalling, Santon; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Genoa-Roma streaming gratis e diretta live Serie A: dove seguire il match in tv e streaming

Genoa-Roma, match valevole per la ventesima giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta tv da Sky e, in streaming, sarà fruibile attraverso l’app Skygo.