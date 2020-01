Roma-Juventus, precedenti e statistiche: giallorossi imbattuti in casa da cinque stagioni

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico andrà in scena Roma-Juventus, posticipo della 19.a giornata (ultima del girone d’andata), dove qualora i bianconeri riuscissero a vincere scavalcherebbero l’Inter che ieri ha pareggiato contro l’Atalanta per 1-1, mentre i giallorossi con un risultato positivo staccherebbero di nuovo la Dea che ora l’affianca in classifica. Andiamo a vedere ora statistiche e precedenti del match odierno.

In Serie A sono 85 le sfide nella Capitale tra le due squadre con i padroni di casa in vantaggio per 32 successi contro 25 e 28 pareggi, 220 le reti complessive realizzate con un parziale che vede avanti i giallorossi per 122-98. Gli ospiti non si impongono a Roma dalla stagione 2013-14 quando vinsero 1-0 alla penultima giornata grazie ad una rete di Osvaldo al 95′ e nelle ultime cinque stagione la Roma tre vittorie e due pareggi, anche se va detto che negli ultimi tre campionati la gara si è giocata nelle ultime giornate con i piemontesi che sono scesi in campo con lo scudetto quasi in tasca.

Roma-Juventus, risultati e marcatori delle ultime cinque stagioni

2018-2019: Roma-Juventus 2-0 79′ Florenzi (R), 90′ Džeko (R)

2017-2018: Roma-Juventus 0-0

2016-2017: Roma-Juventus 3-1 21’ Lemina (J), 25’ De Rossi (R), 56’ El Shaarawy (R), 65’ Nainggolan (R)

2015-2016: Roma-Juventus 2-1 61’ Pjanic (R), 79’ Džeko (R), 87’ Dybala (J)

2014-2015: Roma-Juventus 1-1 64’ Tevez (J), 78’ Keita (R)

Il risultato più frequente è stato il pareggio per 1-1 verificatosi in ben quindici occasioni, mentre la vittoria più larga giallorossa è il 5-0 della stagione 1030-31, mentre quella bianconera è l’1-4 dei campionati 1946-47 e 2005-06; infine la partita con più reti segnate è il 3-3 del 1961-62.

L’arbitro della gara sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli di Parma e Valentino Fiorito di Salerno, quarto uomo Piero Giacomelli di Trieste, mentre al VAR e all’AVAR saranno presenti rispettivamente Paolo Silvio Mazzoleni e Giacomo Paganessi entrambi di Bergamo.

Il fischietto campano vanta 18 precedenti con la Roma che ha un score di 9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, invece con la Juventus sono 17, con un bilancio ultra positivo di 12 successi, 4 pareggi e un solo ko.