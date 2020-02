Inter, De Vrij torna all’Olimpico da grande ex

Sfida da grandi tra Lazio e Inter, nel segno dell’ex come Stefan De Vrij punto di forza dell’Inter di Antonio Conte e torna all’Olimpico contro la sua ex squadra la Lazio anche lei in lotta per lo scudetto.

Una sfida che rappresenta un pezzo fondamentale della stagione, il match dell’ Olimpico assume proporzioni enormi per l’Inter di Antonio Conte, scontro diretto autentico da affrontare senza cali di concentrazione e con la giusta mentalità, una partita speciale per Stefan De Vrij l’olandese sarà il leader della difesa dell’Inter nella sua gara da ex. Un ritorno ricco di polemiche dopo le parole del presidente della Lazio Claudio Lotito negli ultimi mesi nei suoi confronti, il centrale olandese si è preso l’Inter a suon di prestazioni ha appena compiuto 28 anni e gioca nel nostro campionato da ben 6 anni. Decisivo nel derby, in questo momento è uno dei difensori più forti in circolazione , elemento cardine della difesa a tre dell’Inter di Antonio Conte. Conte troverà una Lazio affamata e ambiziosa e studia le contromisure, nell’Inter che scenderà all’Olimpico ci sarà posto per Ashley Young pronto a tornare nella sua fascia sinistra mentre in avanti rientrerà dalle due giornate di squalifica Lautaro Martinez, non è un match qualsiasi e lo sanno bene in casa Inter, la sfida scudetto contro la Lazio dopo la vittoria in rimonta nel derby e la sconfitta nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Napoli rappresenta per l’Inter un esame importante nella strada che porta allo scudetto, scudetto che manca dal club di Via Liberazione dal 2010