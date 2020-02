Inter, effetto Conte per la corsa scudetto

L’Inter prova ad alimentarsi di vittorie, la squadra di Conte che è riuscita a realizzare 4 goal al Milan, dopo aver chiuso in svantaggio e che si tuffa in Coppa Italia per la semifinale di andata contro il Napoli con la speranza di passare in turno . Conte ha evidenziato sin dal suo insediamento sulla panchina nerazzurra, la voglia di trasformare l’Inter in una macchina vincente ed è in corsa sia sul fronte Europa League, sia in campionato e sia in Coppa Italia.

Ci sono segnali dell’arco di una stagione assolutamente da recepire e per l’Inter iniziano ad essere diversi nonostante Antonio Conte si ostini a più riprese a rimandare ai mittenti ogni discorso sul tema scudetto. Il successo nel derby contro il Milan, per come è maturato ha dimostrato ancora una volta la forza dell’Inter, spaesati nei primi 45 minuti e dominati nei secondi 45 minuti. Nell’intervallo la scossa del tecnico pugliese che ha toccato le giuste corde ai calciatori, il palo di Zlatan Ibrahimovic sul 3-2 e il goal di Romelu Lukaku poco minuti dopo testimonia la prova di aggressività dei nerazzurri. Un Inter capace di lasciarsi alle spalle gli errori di Padelli e di affidare il peso delle responsabilità nei piedi di Brozovic e a Romelu Lukaku sempre più leader di un gruppo importante che trova nel singolo la concretezza che serve. Secondo goal in due derby giocati per il centravanti belga che ha spazzato dalla mente dei tifosi del biscione il ricordo del suo precedessore Mauro Icardi , il prossimo mese dirà tutto sulla dimensione reale della squadra del tecnico leccese a comiciare dalle due gare di Coppa Italia .dal match dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets e i due scontri diretti contro Lazio e Juventus.