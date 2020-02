Juventus-Inter, marcia di avvicinamento al “derby scudetto”

potrebbe interessarti anche Inter, De Vrij torna all’Olimpico da grande ex Juventus-Inter: chi arriva meglio al derby scudetto? Mancano poco piú di due settimane, e poi scatterá l’ora della veritá: Juventus–Inter, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato, metterá in palio una buona fetta di scudetto. In molti potrebbero obiettare che, tra le due eterne rivali, si insinua la Lazio, artefice di un campionato ad altissimi livelli, ma la sfida tra zebre e biscione si conmota sempre di un fascino particolare, quest’anno arricchito dalla presenza di Conte, storica bandiera juventina, sulla panchina opposta.



Chi arriva meglio, tra le due squadre, all’appuntamento dell‘Alianz Stadium fissato per l’1 marzo? Le indicazioni lasciate dal turno di coppa Italia appena conclusosi, fanno pensare a due squadre non proprio al meglio della propria forma: l’Inter é uscita sconfitta in casa dal Napoli, in una gara nella quale l’undici nerazzurro si é fatto “imbrigliare” tatticamente dalla compagine di Gattuso. La Juventus, dal canto proprio, é riuscita a strappare un pareggio in casa del Milan dopo una partita sofferta, nella quale ha pareggiato i conti grazie ad un rigore di Ronaldo, effettuando solo tre tiri in porta. Tre come i punti che la beneamata é riuscita a “rosicchiarle” vincendo il derby in rimonta, dopo essere stata sotto 2-0 nel primo tempo. Puó essere, forse, proprio la miglior brillantezza fisica a giocare un ruolo in favore dei ragazzi di Conte, in un momento nel quale la Signora sembra aver perso lo “smalto” che la caratterizzava nei primi tempi di questa stagione, e non riesce piú a costruire gioco come vorrebbe. Sarri si é trovato a fare improvvisamente i conti con un centrocampo stanco, incapace di sostenere certi ritmi di gioco, e che ha cominciato a palesare evidenti limiti tecnici: prova ne è il fatto che Pjanic deleghi i, compiti di regia a Bonucci, limitandosi a semplici tocchi corti verso i compagni piú vicini, mentre Ramsey, che divrebbe avere caratteristiche piú da “incursore”, nell’unica occasione in cui avrebbe potuto attaccare frontalmente la porta, ha preferito allargare (male) sulla destra per Cuadrado, facendo sfumare l’azione.

La Juventus si batte principalmente sul pressing e la velocitá, come hanno dimostrato Verona e Milan, per cui, paver recuperato tutti gli effettivi a centrocsmpo e, potendo contare sul rientro di Martinez, Conte potrebbe avere dalla sua un grosso vantaggio.

Juventus-Inter: calendario a favore dei bianconeri

Ció che invece puó far sorridere la Juve é il fatto di avere un calendario migliore rispetto alla diretta concorrente: Lazio-Inter, prossimo impegno di campionato, presenta tutte i presupposti perché entrambe le squadre si facciano del male a vicenda, mentre l’impegno casalingo contro il Brescia non dovrebbe essere proibitivo per i campioni d’Italia in carica, che poi dovranno vedersela in trasferta contro la Spal ultima in classifica, nel week-end in cui l’Inter ospiterá la Sampdoria. In mezzo, gli impegni europei per entrambe, con i nerazzurri chiamati alla trasferta, abbastanza disagevole, in Bulgatria contro il Ludogorets, e i bianconeri che saranno di scena a Lione: basterá il calendario per arrivare al big match in testa alla classufica? Il verdetto, come sempre, lo emetterá il campo.