Lazio-Inter: streaming e diretta tv Serie A, dove vedere il match oggi 16 febbraio

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma è in programma Lazio-Inter, posticipo domenicale della 24.a giornata del campionato di Serie A.

Lazio-Inter, presentazione del match

Quello odierno sarà un vero e proprio big match scudetto vista la posizione delle due squadre in classifica che vede i biancocelesti al terzo posto con 53 punti, mentre i nerazzurri sono al primo insieme alla Juventus con 54.

La squadra di Simone Inzaghi è la più in forma del campionato visto che è imbattuta da ben diciotto partite, quando uscì sconfitta dallo stadio Meazza proprio contro l’Inter che vinse per 1-0 con rete decisiva di D’Ambrosio; in queste diciotto gare i capitolini hanno raccolto la bellezza di 46 punti frutto di quattordici vittorie e quattro pareggi mostrando a tratti un ottimo gioco con tante reti realizzate e pochi gol subite, basti pensare che attualmente sono la migliore la difesa del torneo insieme proprio ai nerazzurri e il secondo miglior attacco dietro solamente all’Atalanta. Inoltre altro dato importante è che la Lazio davanti al proprio pubblico è ancora imbattuta avendo vinto tutti i match giocati ad eccezione dei pareggi contro Roma, Atalanta e Verona.

L’Inter del tecnico Antonio Conte, imbattuta ancora in trasferta, dopo un periodo un pò appannato con tanti pareggi, nelle ultime due gare di campionato ha ripreso il proprio cammino vincendo contro Udinese e Milan e anche grazie alla campagna di rafforzamento invernale dove ha acquistato Eriksen, Young e Moses può guardare al futuro con un pò più di tranquillità visto i parecchi infortuni fin qui avuti, ricordando anche da giovedì prossimo la squadra milanese farà il suo esordio in Europa League nella trasferta bulgara di Ludogorets valevole per l’andata dei sedicesimi di finale.

I precedenti giocati a Roma nella massima serie sono 60 con i padroni di casa in vantaggio per 26-22 con 28 pareggi, anche se i nerazzurri nelle ultime sette sfide hanno ottenuto cinque vittorie e un pareggio (un solo successo laziale), parziale in cui hanno tenuto per quattro volte la porta inviolata. La Lazio ha perso le ultime tre partite interne di Serie A contro l’Inter ed è la striscia aperta più lunga di sconfitte all’Olimpico in Serie A.

Curiosamente questa gara si è giocata una volta il 16 febbraio (stagione 1996-97) con il risultato finale di 2-2 con reti di Fuser (24′), Zamorano (60′), Djorkaeff (62′) e Signori (72′).

L’arbitro dell’incontro sarà Gianluca Rocchi della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti di linea Stefano Alassio di Imperia e Alessandro Costanzo di Orvieto (Terni), quarto uomo Fabrizio Pasqua di Tivoli (Roma).

Alla postazione VAR sarà presente Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo, mentre all’AVAR Mauro Vivenzi di Brescia.

Con il fischietto toscano la Lazio (è la squadra più arbitrata in carriera) ha un bilancio di 17 vittorie, 18 sconfitte e 9 pareggi, mentre con l’Inter i precedenti dicono 15 successi, sette ko e 14 pareggi.

Lazio-Inter, diretta tv e streaming

Il match della 24.a giornata del campionato di Serie A Lazio-Inter in programma oggi 15 febbraio alle ore 20.45, sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A HD (ch. 202 del decoder Sky e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (ch. 251), con diretta a partire dalle ore 14.55; la telecronaca del match sarà affidata a Riccardo Gentile con il commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Ambrosini, mentre i collegamenti da bordocampo saranno curati da Matteo Petrucci, Andrea Paventi e Matteo Barzaghi.

Inoltre per i clienti Sky Q ci sarà la possibilità di guardare l’incontro in 4K HDR.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match dell’Olimpico sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.