Napoli-Torino: probabili formazioni

Il match Napoli-Torino, gara valida per il 26º turno di Serie A, è in programma sabato 29 febbraio alle ore 20:45. Il Napoli arriva a questa sfida dopo aver giocato contro il Barcellona in Champions League questo martedì, mentre il Torino arriva da una settimana di riposo causa il rinvio del match contro il Parma (causa Coronavirus) in programma domenica scorsa. Il Napoli vorrà continuare a vincere per mantenere positivo il bilancio dell’ultimo periodo: nelle ultime otto gare tra campionato, Coppa Italia e Champions League sono arrivate sei vittorie, un pareggio e una sola sconfitta (2-3 contro il Lecce). D’altro canto, però, gli azzurri hanno vinto una sola partita (2-1 contro la Juventus) nelle ultime otto gare casalinghe (due pareggi e cinque sconfitte) in Serie A. Il Torino, invece, ha bisogno di uscire da uno dei momenti più bui degli ultimi anni e il cambio in panchina con l’arrivo di Moreno Longo al posto di Walter Mazzarri non ha portato i risultati sperati: i granata hanno perso le ultime cinque gare di Serie A e con la sconfitta in Coppa Italia ai supplementari contro il Milan sono sei le sconfitte consecutive.

Dopo aver già detto dove vedere Napoli-Torino, andiamo a vedere insieme le scelte dei due allenatori e le probabili formazioni della sfida.

Probabili formazioni Napoli-Torino

Entrambi gli allenatori avranno a che fare con alcune assenze importanti: Gattuso ha perso per infortunio (trauma contusivo alla caviglia destra) Dries Mertens, uscito malconcio dalla sfida contro il Barcellona di martedì dopo un brutto intervento a gamba tesa di Sergio Busquets, oltre all’infortunio di Koulibaly che non dà tregua al senegalese; Longo, invece, dovrà rinunciare ad Alex Berenguer a causa di una lombalgia che lo ha colpito in settimana e a Vincenzo Millico che ha accusato lo stesso problema nei giorni scorsi. A questo punto sarà Milik ad agire al centro del tridente offensivo con Insigne a sinistra e uno tra Callejon e Politano a destra con lo spagnolo in leggero vantaggio sull’ex Inter. In porta ci sarà ancora Ospina, mentre in difesa l’unico dubbio è se concedere un turno di riposo a Mario Rui: in questo caso sarebbe Hysaj a giocare sulla fascia sinistra al posto del terzino portoghese con Di Lorenzo sull’altra fascia. A centrocampo può rifiatare Zielinski che si gioca una maglia da titolare con Elmas: difficile giocherà Allan dopo la brutta prestazione offerta nei pochi minuti giocati in Champions League contro il Barcellona.

Per quanto riguarda il Torino, invece, Longo ha intenzione di cambiare modulo e schierare un 3-5-2 inedito: in attacco agirebbero Zaza e Belotti con Verdi che si accomoderebbe in panchina. In difesa ritorna Izzo dalla squalifica e giocherà nel trio difensivo insieme a Nkoulou e uno tra Lyanco e Bremer con il primo in vantaggio (Djidji parte più indietro nelle gerarchie dell’allenatore). A centrocampo sarà Lukic a sostituire Berenguer, mentre sulle fasce pronti De Silvestri e Ansaldi con Ola Aina fuori dall’undici titolare.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Longo