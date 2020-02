Serie A, Fiorentina: multe salate del giudice sportivo per Antognoni, Pradè e Barone

Alla Fiorentina è costata molto salato a livello economico le sfuriate dei loro dirigenti al termine del match perso all’Allianz Stadium contro la Juventus per 3-0; la multa più alta (25 mila euro) è stata comminata al dirigente Giancarlo Antognoni con la seguente motivazione: “Per avere negli spogliatoi urlato all’arbitro un epiteto gravemente offensivo che non poteva essere percepito dal medesimo e, alla richiesta di un assistente di moderare i toni, rivolgeva a quest’ultimo un’espressione irriguardosa“.

Subito dopo c’è il direttore sportivo Daniele Pradè che dovrà pagare 20 mila euro di multa, per questo motivo: “Per aver urlato al direttore di gara negli spogliatoi un’espressione irriguardosa con atteggiamento minaccioso e aggressivo. Alla richiesta dell’arbitro di allontanarsi, reiterava tale atteggiamento rivolgendogli un’espressione gravemente irrispettosa“.

Infine 10 mila euro di ammenda all’altro dirigente Joe Barone: “per aver proferito a voce alta, con gli ufficiali di gara già dentro gli spogliatoi, frasi gravemente offensive“.

Per quanto riguarda il presidente della società toscano Rocco Commisso, qualora dovesse essere deferito per le dichiarazioni del post gara dal Procuratore Federale, le eventuali sanzioni saranno decise dal Tribunale Federale Nazionale, ma la cosa sicura è che il numero uno della società gigliata non è pentito delle parole rilasciate dopo la gara di Torino: “Domenica scorsa sono entrato negli spogliatoi e c’erano giocatori che piangevano di rabbia per quello che ci hanno fatto, sono contento di quel che ho detto e fatto nel dopo partita contro la Juve e, se arriverà, pagherò la multa. La Fiorentina e Firenze devono essere rispettate, io sono qui per questo“.