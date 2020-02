Dopo la tre giorni europea torna in campo la Serie A con gli incontri della 26.a giornata cinque delle quali si giocheranno a porte chiuse per il Coronavirus a cominciare dal big match scudetto che si disputerà domenica sera alle ore 20.45 tra Juventus-Inter, ovviamente giocare senza pubblico dell’Allianz Stadium per la squadra nerazzurra sarebbe molto importante perchè la gara può essere decisiva per la vittoria finale.

Il programma si aprirà sabato alle ore 15 quando la Lazio seconda in classifica ospiterà il Bologna e con una vittoria si garantirebbe il primo posto almeno per 24 ore; gli altri due anticipi in programma saranno Udinese-Fiorentina (ore 18 a porte chiuse) e alle 20.45 Napoli-Torino.

Il lunch domenicale andrà in scena allo stadio Meazza (ore 12.30 porte chiuse) con il match Milan-Genoa molto importante per i relativi obiettivi, mentre alle ore 15 si disputeranno Lecce-Atalanta, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia con le due gare in Emilia a porte chiuse. Prima del big match serale, alle 18 in campo Cagliari-Roma, mentre chiuderà il turno di campionato il posticipo del lunedì tra Sampdoria-Verona (ore 20.45).

Telecronisti Serie A, 26.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Lazio-Bologna, sabato 29 febbraio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Udinese-Fiorentina, sabato 29 febbraio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Carolina Morace

Napoli-Torino, sabato 15 febbraio ore 20.45 (DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Simone Tiribocchi

Milan-Genoa, domenica 1 marzo ore 12.30 (DAZN1 209)

Telecronaca: Stefano Borghi, commento: Roberto Cravero

Lecce-Atalanta, domenica 1 marzo ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Davide Polizzi, commento: Massimo Ambrosini

Parma-Spal, domenica 1 marzo ore 15 (DAZN1 209)

Telecronaca: Ricky Buscaglia, commento: Alessandro Budel

Sassuolo-Brescia, domenica 1 marzo ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Massimo Gobbi

Cagliari-Roma, domenica 1 marzo ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Lorenzo Minotti

Juventus-Inter, domenica 1 marzo ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani

Sampdoria-Verona, lunedì 2 marzo ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Luca Pellegrini