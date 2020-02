Torino-Sampdoria streaming gratis e diretta Serie A: la presentazione del match

Torino-Sampdoria è l’anticipo delle 18:00 di questo sabato calcistico. Match valevole per la ventitreesima giornata, che metterá di fronte due squadre in piena difficoltá, entrambe incapaci di mantenere fede alle aspettative d’inizio stagione. Primo test ufficiale per il nuovo mister granata, Moreno Longo, il quale eredita da Mazzarri una sauadra scossa dal pesante 4-0 subito a Lecce. Sará interessante scoprire quale impostazione tattica imprimerá ai propri ragazzi l’ex allenatore del Frosinone, col dubbio principale che consiste nell’adozione della difesa a tre o a quattro. Possibile che si opti per la prima soluzione, anche per non stravolgere in maniera cosí drastica gli equilibri del gruppo.

Per ció che riguarda la Sampdoria, invece, Ranieri deve ritrovare quella compattezza che sembrava aver acquisito l’undici blucerchiato e che gli aveva permesso di trionfare nel derby contro il Genoa. Proprio i passi avanti delle dirette concorrenti per la salvezza (Lecce e Genoa, appunto), hanno fatto scivolare il doria a quattro punti dalla zona retrocessione. Una situazione che comincia a farsi complicata e impone di cercare subito la vittoria per ottenere punti pesanti.

Torino-Sampdoria streaming gratis e diretta Serie A: le probabili formazioni

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Berenguer, Belotti, Verdi. Allenatore: Longo

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonali, Colley, Murru; Ramirez, Linetty, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri

Torino-Sampdoria streaming gratis e diretta Serie A: dove vedere il match in tv e online

Torino-Sampdoria, match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A, con inizio oggi, alle ore 18:00, sará visibile in diretta su Sky e in streaming attraverso l’app Skygo.