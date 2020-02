Udinese-Verona streaming Dazn e diretta tv Serie A: dove seguire il match

Udinese-Verona streaming Dazn e diretta tv Serie A: presentazione del match

Udinese-Verona sarà il lunch match della ventiquattresima giornata di Serie A. Il “derby del triveneto”, così com’è conosciuta altrimenti questa partita, metterà di fronte due squadre che occupano una posizione ben diversa in classifica. I padroni di casa sono reduci da 4 punti nelle due gare disputate con Lazio e Juventus, risultati che hanno loro consentito di entrare in piena zona Europa League. L’Udinese, dal canto suo, è ferma a quota 25 punti, in piena lotta per la salvezza, che si è ulteriormente infiammata dopo le ultime vittorie da parte di Genoa e Lecce. All’andata la partita terminò con uno scialbo 0-0. L’auspicio è ovviamente quello di assistere ad un match più esaltante questa volta. Mentre Gotti dovrà rinunciare a Samir, Juric dovrà fare a meno di Badu e Pazzini.

Udinese-Verona streaming Dazn e diretta tv Serie A: le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. Allenatore: Gotti

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Borini. Allenatore: Juric

Udinese-Verona streaming Dazn e diretta tv Serie A: dove vedere il match

Udinese-Verona, lunch match della ventiquattresima giornata, in programma oggi, a partire dalle 12:30, sarà visibile in streaming su Dazn