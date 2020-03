Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo aver vietato i permessi ai calciatori può anche decidere di tagliare gli stipendi. Sono chiare le parole dell’Avvocato Mattia Grassani, legale del club partenopeo, intervenuto nella trasmissione dell’emittente Radio Punto Nuovo: “Il Napoli può decidere di tagliare gli stipendi e lasciar partire adesso i giocatori non è produttivo per una ripresa domani: la missione è quella di tenere i giocatori quanto più vicini alla società, agli allenatori, ai mental coach, grazie anche agli strumenti utilizzati per tenersi in forma in casa. Ma questo può succedere solo se la squadra resta qui, senza che tutti scappino”.

L’Avvocato Grassani non giudica quanto fatto da altre società ma appoggia la linea dura di De Laurentiis, anche perché “quando torneranno i giocatori scappati, dovranno fare un’ulteriore quarantena”.

Avv. Grassani: difficile interrompere la Serie A

Il legale è scettico sull’eventuale cancellazione del campionato: “Interrompere il campionato qui? Non voglio credere che un presidente di Serie A sia favorevole ad un certo tipo di orientamento per interessi personali. Secondo me si stanno scontrano in una realtà in cui tra le varie ipotesi c’è anche quella di fermarsi qua perché il virus non è possibile da debellare in tempo utili.” Quindi ci sono maggiori speranze di finire il campionato di Serie A o addirittura di vedere giocare i playoff Scudetto, non a caso, come affermato da Grassani: “Se la UEFA sposa Europeo e finali di Champions ed Europa League, bisogna sfruttare questo assist per giocare anche a ferragosto: l’obiettivo è quello di far partire anche il calcio quando il Paese ripartirà, senza arroccarsi.”