Cristiano Ronaldo vittima delle fake news

Il nome di Cristiano Ronaldo fa sempre notizia, anche quando come in questo caso il portoghese non ha fatto nulla per meritarsi le attenzioni dei giornali. Su alcuni quotidiani stamattina era infatti apparsa la notizia che il portoghese avrebbe accolto nei suoi hotel coloro che sono stati colpiti dal coronavirus, adibendoli a veri e propri ospedali con tanto di macchinari all’avanguardia. Il tutto smentito da Paula Carvalho, esponente dell’associazione umanitaria citata nell’articolo. Il nativo di Madeira però aveva altro a cui pensare, stamattina due scossa di magnitudo 4,5 hanno colpito proprio l’isola a nord ovest dell’Africa, nella quale al momento si trova in quarantena coi suoi parenti, ma soprattutto per stare vicino alla madre colpita da un ictus solo poche settimane fa. Proprio a seguito della sua presenza nella sua terra natia, l’attaccante della Juventus era stato costretto solo pochi giorni fa a smentire suo malgrado un’altra fake news relativa ad una sua presunta positività al coronavirus .Quindi l’ultimo suo messaggio ufficiale resta quello pubblicato dal portoghese due giorni fa sui suoi profili social, a sostegno delle persone colpite dal virus e quindi anche al suo compagno di squadra Daniele Rugani. Pertanto la presenza meno costante sui social va letta come un segnale di rispetto verso la situazione generale e lo specchio del difficile momento personale a causa del malore che ha colpito la madre, a cui l’ex Manchester ricordiamo è molto legato.