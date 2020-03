Fiorentina, l’ex Gilardino: ” Speriamo che la Fiorentina possa tornare presto in Europa”

L’attaccante campione del mondo nel 2006, Alberto Gilardino, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana. L’ex attaccante viola ha parlato della sua esperienza da allenatore e dei momenti vissuti con la maglia della Fiorentina. Inoltre ha elogiato la nuova proprietà e spera in un ritorno in europa da parte della squadra.

Ecco le sue parole: ” E’ un momento di grandissima emergenza per l’Italia e non solo. La cosa positiva è che ho più tempo per stare con i miei figli. La mia carriera da allenatore? E’ un’esperienza incredibile. Ho avuto l’opportunità quest’anno con la Pro Vercelli a livello professionistico: ho grande entusiasmo e grande voglia. Ricordo più bello della mia esperienza a Firenze? Ci sono tantissimi ricordi belli che ho e che porterò sempre nel mio cuore. Sia dal punto di vista calcistico che di vita. Il gol contro la Juventus alla prima giornata di campionato è stato un momento bellissimo, ma anche chiaramente il gol di Anfield in Champions Legaue contro il Liverpool. Nuova proprietà? La dirigenza viola ha saputo entrare in modo forte nella testa dei fiorentini portando grande voglia e grande entusiasmo in tutta la piazza. Speriamo che la Fiorentina possa tornare presto a calcare i palcoscenici europei.’‘