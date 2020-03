La più grande promessa del calcio, un talento dal potenziale esplosivo, sopratutto l’erede fra “le traverse” di Gianluigi Buffon, uno dei portieri più forti al mondo e sicuramente il più forte portiere italiano della storia del calcio. Gianluigi Donnarumma, ( si chiama come lui) titolare fra i pali del Milan e della Nazionale esordì in Serie A a nemmeno 17 anni, lanciato dal “guerriero” Sinisa Mihajlovic in un Milan-Sassuolo 2-1, scalando le gerarchie rapidamente quando frequentava ancora le superiori ( il titolare era Diego Lopez che però non si ricorda per prestazioni “eccezionalmente positive” e vi era anche Cristian Abbiati, oramai quasi in “pensione”, dopo aver vinto da titolare lo scudetto nella stagione 2010-2011). Il giovane “gigi” si distinse anche durante le amichevoli estive del Milan, parando un rigore durante la serie finale in un amichevole con il Bayern Monaco. Portiere reattivo, dalle “papere” a parate eccezionali, non passa molto tempo che vince anche il primo derby da titolare ( Milan-Inter 3-0) ma anche che non “raggiunge” il suo primo probabile trofeo in carriera. Durante la finale di Coppa Italia 2015-2016, viene battuto da Alvaro Morata a Roma, ( Juventus-Milan 1-0), a lui resta l’argento, ma poteva già dire “di aver rischiato di vincere una coppa italia a 17 anni, per altro da titolare).

Il problema forse più grande per Donnarumma paradossalmente è lo stesso Milan, che durante quel periodo ( ma anche nella stagione attuale, al momento interrotta causa Covid-19) non è più “il grande Milan” dei bei tempi andati, si ricorda come “ultimo” grande trofeo vinto ad oggi è stato il campionato durante la stagione 2010-2011, vinto in casa della Roma con un anonimo 0-0, nonostante si ricorda la presenza di “alcuni senatori” ma anche di Pato, Ibrahimovic e Antonio Cassano. Gianluigi esprime col tempo grandi prestazioni, neutralizzando Belotti su rigore in un Milan-Torino 3-2 ( Serie A 2016-2017) e a Dicembre ancora all’età di 17 anni, mentre i suoi coetanei erano impegnati nei compiti di trigonometria della sessione invernale, vince la Supercoppa Italiana a Doha, contro la Juventus, rea di avergli strappato la coppa italia la stagione precedente. In questa partita, Donnarumma in particolare divenne eroe, parò il penalty decisivo a Dybala, divenendo artefice della vittoria del trofeo per il Milan, ben 6 anni dopo lo scudetto vinto con Allegri in panchina ( che in quell’occasione allenava proprio la Juventus, sconfitta). Il rapporto di Donnarumma con la Juventus non proseguì positivamente purtroppo, la “vecchia signora” si vendicò con un perentorio 4-0 nel 2018 in finale di coppa italia, e la stagione successiva con la vittoria della supercoppa italiana, ( Juventus-Milan 1-0) con la rete della stella Cristiano Ronaldo. Sicuramente un giocatore ancora da cui c’è molto da aspettarsi ( sopratutto per l’età), ma che avrà anche molto tempo per maturare ed esprimere le sue potenzialità massime, vedremo se riuscirà ad eguagliare Buffon o forse anche a superarlo.

Giulio Romano Carlo

Gianluigi Donnarumma