Infortunati Serie A: gli indisponibili per i recuperi della 26esima giornata

GLI INDISPONIBILI A CAUSA INFORTUNIO DELLA VENTISEIESIMA GIORNATA DI SERIE A

Nella giornate di domenica 8 marzo e lunedì 9 marzo avverranno i recuperi dei match della ventiseiesima giornata, partite rinviate a causa del Coronavirus. Sono tante le domande che i vari FantaAllenatori e non solo vi fate, tra cui chi non scenderà in campo a causa degli infortuni. Ecco qui chi sono i vari giocatori indisponibili per infortunio per la 26esima giornata di Serie A.

PARMA – SPAL (Domenica 8 marzo alle ore 12:30)

-INFORTUNATI PARMA : HERNANI (lesione di I grado del muscolo retto femorale sinistro); SEPE (lesione completa del tendine adduttore lungo della coscia sinistra); LAURINI (lesione di I grado del muscolo soleo destro); SCOZZARELLA (lesione di I grado del muscolo retto femorale destro); BARILLA’ (tendinopatia ai flessori della coscia sinistra); INGLESE (intervento di stabilizzazione chirurgica della lesione miotendinea ai flessori della coscia destra).

-INFORTUNATI SPAL: DI FRANCESCO (interessamento distrattivo dell’adduttore lungo della coscia destra);

MILAN – GENOA (Domenica 8 marzo alle ore 15:00)

-INFORTUNATI MILAN: DONNARUMMA (problema alla caviglia); KRUNIC (frattura da stress del terzo osso metatarsale del piede sinistro); DUARTE (intervento chirurgico per la frattura del calcagno all’inserzione del tendine achilleo sinistro); BIGLIA (trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamento al legamento collaterale mediale).

-INFORTUNATI GENOA: GHIGLIONE (lesione di secondo grado al bicipite femorale); RADOVANOVIC (rottura del legamento crociato anteriore); PAJAC (infiammazione all’apofisi tibiale anteriore); LARAGER (tendinopatia all’inserzione degli adduttori);

SAMPDORIA – HELLAS VERONA (Domenica 8 marzo alle ore 15:00)

-INFORTUNATI SAMPDORIA: A.FERRARI (trauma distorsivo con lesione legamentosa del crociato anteriore del ginocchio destro).

–INFORTUNATI HELLAS VERONA: FARAONI (trauma distorsivo al comparto mediale della caviglia destra); BORINI (lieve lesione muscolare di I grado del retto femorale della coscia sinistra); DANZI (intervento chirugico di stabilizzazione della caviglia sinistra).

UDINESE – FIORENTINA (Domenica 8 marzo alle ore 18:00)

-INFORTUNATI UDINESE: //

-INFORTUNATI FIORENTINA: RIBERY (internvento di stabilizzazione della sindesmosi tibio-peroneale); KOUAME’ (rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro).

JUVENTUS – INTER (Domenica 8 marzo alle ore 20:45)

-INFORTUNATI JUVENTUS: CHIELLINI (lieve affaticamento).

-INFORTUNATI INTER: MOSES (risentimento muscolare alla coscia sinistra); GAGLIARDINI (botta al piede); SENSI (infrazione allo scafoide).

SASSUOLO – BRESCIA (Lunedì 9 marzo alle ore 18:30)

-INFORTUNATI SASSUOLO: CHIRICHES (lesione muscolare alla caviglia destra).

-INFORTUNATI BRESCIA: //