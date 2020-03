Juventus-Inter, precedenti e statistiche: allo Stadium i nerazzurri non vincono da sei stagioni

Domenica sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino di disputerà il match tra Juventus-Inter, non disputata la scorsa settimana per l’emergenza Coronavirus e che ora potrà essere giocata ma a porte chiuse come tutte gare sportive almeno fino al 3 aprile (salvo nuove disposizioni). Gara molto importante per quanto riguarda la classifica che ricordiamo che vede la Lazio provvisoriamente in testa 62 punti (26 partite), Juventus 60 (25 partite), Inter 54 (24 partite). Ora andiamo a vedere precedenti e statistiche del big match della 26.a giornata.

Juventus-Inter, precedenti e statistiche

In Serie A i precedenti giocati nel capoluogo piemontese sono 86 con i padroni di casa in netto vantaggio per 59 vittorie contro le 11 degli ospiti e 16 pareggi; le reti realizzate complessivamente sono 217 (151-66 il parziale).

La squadra nerazzurra non vincono all’Allianz Stadium da sei stagioni quando nella stagione 2012-13 ci fu la vittoria per 3-1 nonostante la rete di Vidal dopo 18 secondi, ribaltata poi da una doppietta di Milito e sigillo di Palacio nel finale.

Negli ultime cinque gare invece si sono registrate tre successi della Juventus e due pareggi, questi i marcatori dei match disputati:

2018-2019: Juventus-Inter 1-0 66′ Mandžukić (J)

2017-2018:Juventus-Inter 0-0

2016-2017: Juventus-Inter 1-0 45′ Cuadrado (J)

2015-2016: Juventus-Inter 2-0 47′ Bonucci (J), 84′ rig. Morata (J)

2014-2015: Juventus-Inter 1-1 5′ Tévez (J), 64′ Icardi (I)

Per quanto riguarda la vittoria con il maggior scarto ottenuta dai campioni d’Italia è stato il clamoroso 9-1 della stagione 1960-61, ma ricordiamo che in quella gara l’Inter fece scendere in campo la squadra Primavera per protestare contro la Caf che non gli diede il 2-0 a tavolino a favore, in quanto il pubblico bianconero era troppo vicino al campo nella prima gara, tanto da indurre l’arbitro Gambarotta a sospendere definitivamente le ostilità al 31 del primo tempo. Ricordiamo per dovere di cronaca che la Lega inizialmente il 2-0 a tavolino l’aveva assegnato ai lombardi, però poi cancellato dal Caf.

Invece la formazione milanese nella sua storia è riuscita ad espugnare Torino al massimo con due reti di scarto ed è successo per sette volte: l’ultima come scritto precedentemente sei stagioni fa, mentre la prima nel 1950-51 per 2-0.

Questi i tabellini dei marcatori delle gare vinte con più scarto da ambo le parti:

1960-1961: Juventus-Inter 9-1 11′ Sivori (J), 12′ Sivori (J), 17′ Sivori (J), 52′ aut. Riefolo (I), 54′ Sivori (J), 64′ Nicolè (J), 67′ Sivori (J), 78′ rig. A. Mazzola (I), 79′ Mora (J), 90′ rig. Sivori (J)

1950-1951: Juventus-Inter 0-2 67′ Nyers (I), 82′ rig. Nyers (I)

1961-1962: Juventus-Inter 2-4 15′ Hitchens (I), 19′ Charles (J), 68′ rig. Suarez (I), 78′ Bettini (I), 87′ Bettini (I)

1964-1965: Juventus-Inter 0-2 9′ Suarez (I), 83′ Gori (I)

1982-1983: Juventus-Inter 0-2 risultato assegnato a tavolino per gravi incidenti prima della gara.

1992-1993: Juventus-Inter 0-2 16′ Sosa (I), 20′ Shalimov (I)

2003-2004: Juventus-Inter 1-3 12′ Cruz (I), 69′ Cruz (I), 75′ Martins (I), 89′ Montero (J)

2012-2013: Juventus-Inter 1-3 1′ Vidal (J), 59′ rig. Milito (I), 75′ Milito (I), 89′ Palacio (I)

Invece il risultato più frequente avvenuto nel derby d’Italia è quello di 1-0 bianconero uscito per ben venti volte.

Juventus-Inter, la sestina arbitrale

L’arbitro del match sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata (Napoli), coadiuvato dagli assistenti di linea Filippo Meli di Parma e Ciro Carbone di Napoli, quarto uomo Fabio Maresca di Napoli. Al Var e all’Avar opereranno rispettivamente Paolo Mazzoleni e Giacomo Paganessi entrambi di Bergamo.

Con il fischietto campano la Juventus ha 18 precedenti con un bilancio di 13 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, mentre con l’Inter sono 21 gli incroci con 12 successi, 5 pareggi e 4 ko.