Lazio, le parole di Diaconale

Il responsabile della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, attraverso la sua pagina Facebook precisa che tutto quello che lui stesso ha dichiarato negli ultimi giorni, sono valutazioni di tipo personale e che non sono correlabili con il presidente della Lazio, Claudio Lotito.

Infatti il portavoce biancoceleste alcuni giorni fa aveva parlato ai microfoni di Radio centro suono. Diaconale il quell’occasione aveva tranquillizzato i tifosi della Lazio sulle sorti del campionato.

Ecco il post completo: ” Tengo a precisare che le opinioni da me espresse sul mio taccuino biancoceleste settimanale sono il frutto di valutazioni strettamente personali e non esprimono, ribadiscano o anticipano le posizioni della S.S Lazio e del Presidente Claudio Lotito. Quando devo esprimere la voce della società lo faccio attraverso i suoi canali ufficiali e sulla base delle indicazioni del Presidente. Al di fuori di queste occasioni tutte le considerazioni da me espresse vanno attribuite esclusivamente alla mia persona e non agli organismi istituzionali della società biancoceleste. Attraverso il ”Taccuino” conto di stabilire rapporti e sintonie con quella parte di tifoseria che ha abbandonato la strada delle vecchie contestazioni e da preso atto della validità del percorso e di un progetto portato avanti con la massima determinazione del Presidente e da tutti i suoi più stretti collaboratori”