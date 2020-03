Lazio, Lulic pronto a tornare

L’emergenza sanitaria, legata alla diffusione del Covid-19, ha provocato la sospensione dei campionati in Italia sino 4 Aprile. In casa Lazio lo stop forzato servirà per recuperare a pieno regime gli infortunati come Acerbi, Marusic e Lulic. E’ proprio il bosniaco che utilizzerà questa situazione di stop per riprendersi al meglio, visto che il suo infortunio è decisamente più serio. Il capitano biancoceleste combatte da mesi con un’infiammazione alla caviglia sinistra che lo ha costretto all’operazione nel gennaio scorso e la conseguente riabilitazione in Svizzera. Lulic potrà recuperare senza dover affrettare i tempi di recupero visto la sospensione dei campionati e cercherà di tornare per aiutare la sua Lazio per il rush finale.

Intanto la società è pronta al prolungamento del contratto per il classe ’86, l’attuale contratto è in scadenza a giugno 2020 ed è in procinto la firma fino al 2021.

Arrivato nell’estate 2011 dagli svizzeri dello Young Boys, il bosniaco ha collezionato con la maglia della Lazio 351 presenze condite da 34 goal. Inoltre ha arricchito il suo palmares di 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.

Lulic è entrato nei cuori dei tifosi soprattutto dopo il gol contro la Roma nella finale di Coppa Italia del 2013, un goal pesante e storico che gli ha permesso di essere idolatrato dai tifosi biancocelesti in ogni occasione.

Lulic è pronto a tornare, la Lazio lo attende.