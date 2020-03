La Lazio vuole un difensore di caratura internazionale, un colpo da Champions per la prossima stagione. Nella lista dei desideri di Tare c’è il difensore croato classe ’89 Dejan Lovren, il quale è in possesso dei requisiti ricercati dalla società capitolina per puntellare la rosa in prospettiva Champions League. Il difensore del Liverpool, infatti, dispone di una discreta esperienza internazionale sia con i club che con la Nazionale. L’ anno scorso con i Reds ha vinto la Champions League nella finale tutta inglese contro il Tottenham, mentre con la sua nazionale ha disputato una finale di Coppa del Mondo in Francia nel 2018. L’interesse per il roccioso centrale non è cosa nuova, anche nelle scorse stagioni, la Lazio ha sempre nutrito un discreto interesse per il calciatore.

Lovren ha il contratto in scadenza del giugno 2021, e il rinnovo con il Liverpool appare sempre più una chimera e per questo che Tare fiuta il colpo, un affare low cost( nel prezzo del cartellino) che potrebbe però d’altro canto arricchire il pacchetto difensivo biancoceleste. Il reparto arretrato della Lazio attualmente può contare su Acerbi, Radu , Luiz Felipe, Vavro, Patric e Bastos. Tutti sono stimati da Inzaghi e dalla società ma un colpo da Champions è nell’aria ed a fargli spazio potrebbe essere Bastos. L’angolano ha il contratto in scadenza nel 2021, il suo rinnovo è improbabile e per questo potrebbe decidere di cambiare squadra.