Il difensore della Lazio, Luiz Felipe, sarebbe entrato in orbita blaugrana che per la prossima stagione ha in programma di ringiovanire il pacchetto difensivo. Il brasiliano classe ’97 sta disputando una buona stagione, prendendosi il posto da titolare nella difesa della Lazio insieme a due veterani come Acerbi e Radu, inoltre, sta contribuendo alla stagione super positiva della squadra di Simone Inzaghi. Per parlare di questo interesse è stato intercettato ai microfoni del quotidiano spagnolo il Mundo Deportivo, l’agente di Luiz Felipe, Stefano Castagna.

Ecco le sue dichiarazioni: ” Se il Barcellona lo segue è un onore. Il giocatore per ora ha la testa solo alla Lazio e vuole vincere il titolo dopo che l’emergenza Coronavirus è rientrata. Certo, il Barcellona è il Barcellona. Luiz è un difensore centrale molto completo, veloce, rapido e tecnico. Sta facendo grandi cose in Italia, ed è normale che molte squadre di spicco sono andate alla Lazio per parlare di lui. Ha 22 anni, passaporto comunitario. Per il suo modo di giocare sarebbe perfetto per il calcio spagnolo. Ad oggi però, nessuno del Barcellona mi ha parlato, anche se diversi club importanti europei hanno contattato la Lazio prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus. Non ci sono tanti centrali interessanti sul mercato.