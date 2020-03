Partite rinviate Serie A, ufficializzate le date dei recuperi: Juventus-Inter domenica 8 marzo ore 20.45

La Lega Calcio ha diramato ufficialmente le date dei recuperi delle partite della Serie A non disputate le ultime due settimane per il problema Coronavirus. Alla fine si è deciso anche che le gare della 27.a giornata si disputeranno il weekend del 14-15 marzo con conseguente spostamento delle giornate in programma, mentre per terminare il campionato come previsto (domenica 24 maggio) è stato inserito il turno infrasettimanale mercoledì 13 maggio, mentre per le semifinali di Coppa Italia tra Juventus-Milan e Napoli-Inter si deciderà in seguito quando far giocare gli incontri.

Alla fine il big match tra Juventus-Inter, che molto ha fatto discutere in questi ultimi giorni, si disputerà domenica 8 marzo alle ore 20.45 per buona pace di tutti, ricordando che da questa settimana e per almeno le prossime tre giornate tutti i match verranno giocati a porte chiuse; per quanto riguarda Inter-Sampdoria invece bisognerà aspettare ma comunque si giocherà alla prima data utile in base agli impegni europei della squadra nerazzurra del tecnico Antonio Conte.

Partite rinviate Serie A, 26.a giornata

PARMA-SPAL: domenica ore 12:30

MILAN-GENOA: domenica ore 15

SAMPDORIA-VERONA: domenica ore 15

UDINESE-FIORENTINA: domenica ore 18

JUVENTUS-INTER: domenica ore 20:45

SASSUOLO-BRESCIA: lunedì ore 18:30

Partite rinviate Serie A, 25.a giornata

ATALANTA-SASSUOLO: 18 marzo ore 18.30

VERONA-CAGLIARI: 18 marzo ore 18.30

TORINO-PARMA: 18 marzo ore 18.30