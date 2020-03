Per far fronte all’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, anche la Serie A si è fermata fino al prossimo 3 aprile. Secondo alcuni la scelta è arrivata troppo tardi, infatti ci sono già diversi casi di contagio. La FIGC sta valutando quale ipotesi adottare per portare a termine una stagione tribolata. L’ipotesi maggiormente gradita al presidente Gravina per l’assegnazione dello Scudetto, è quella dei play-off scudetto.

Qualora dovesse realizzarsi questa eventualità, il Napoli tornerebbe di prepotenza a lottare per il tricolore. La squadra azzurra al momento sesta in classifica, sta trascorrendo una delle peggiori stagioni dell’era De Laurentiis. L’avvicendamento in panchina tra Ancelotti e Gattuso, non ha portato grandissimi benefici e i partenopei sono sesti in campionato, lontani sia dalla Juventus capolista che dall’Atalanta quarta in classifica (ultimo posto disponibile per accedere alla Champions League).

La soluzione dei play-off scudetto è stata simulata da Sportmediaset e in questo caso il primo avversario del Napoli è davvero ostico. Gli azzurri si troverebbero di fronte l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri già sconfitti nella semifinale di andata in Coppa Italia sono a caccia di vendetta. Le altre partite pronosticate sono Juventus – Hellas Verona; Lazio – Milan e Atalanta – Roma.

Quella dei play-off scudetto è sicuramente una suggestione affascinante ma che porterebbe dietro di se una scia di polemiche e ricorsi che la FIGC vorrebbe evitare.