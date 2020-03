Serie A, recuperi 26ª giornata: ecco tutti i possibili orari delle sei partite

L’emergenza Coronavirus continua a sconvolgere l’Italia e con essa il calcio italiano, ma sembra si sia trovata finalmente una soluzione per quanto riguarda i recuperi della 26ª giornata di Serie A: le sei partite, tra cui il big match Juventus-Inter, saranno giocate questo weekend, tra sabato 7 e domenica 8, al posto della 27ª giornata. Oggi il Governo, tramite un decreto, ha stabilito come la Serie A andrà avanti ma a porte chiuse almeno fino al prossimo 3 aprile e, sempre nella giornata odierna, la Lega Calcio ha confermato la scelta di recuperare immediatamente le sei partite di campionato dello scorso weekend.

Recuperi 26ª giornata Serie A: ecco tutti i possibili orari delle sei partite





Intanto, La Gazzetta dello Sport ha ipotizzato date e orari dei sei match in programma questo weekend, sperando che non venga cambiato nuovamente il programma del campionato e si riesca a ritrovare un equilibrio a questa Serie A. Ecco tutti i possibili orari:

Sabato 7 marzo

Sampdoria-Verona ore 20:45



Domenica 8 marzo

Milan-Genoa ore 12:30

Parma-Spal ore 15

Sassuolo-Brescia ore 15

Udinese-Fiorentina ore 18

Juventus-Inter ore 20:45

Per quanto riguarda il 25° turno, invece, tre delle quattro partite da recuperare sembrano avere una data definitiva: inizialmente in programma l’11 marzo, Verona-Cagliari e Torino-Parma sono state spostate al 18 marzo e anche Atalanta-Sassuolo dovrebbe essere recuperata in quel giorno. Verona-Cagliari dovrebbe giocarsi alle ore 15, mentre Torino-Parma e Atalanta-Sassuolo dovrebbero disputarsi in contemporanea alle ore 18 oppure alle ore 18:30. Ancora da definire, invece, la data per il recupero di Inter-Sampdoria.