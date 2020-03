In queste ultime ore in Lega Calcio si sta ridefinendo il calendario dei recuperi della Serie A non giocati a causa del Coronavirus che sta flagellando il paese da parecchi giorni. Alla sembra si sia arrivata ad un compromesso anche se il tutto dovrà essere ufficializzato domani; la cosa importante da sottolineare è che il campionato 2019-20 finirà salvo impedimenti domenica 24 maggio, come stabilito la scorsa estate e per far ciò è stato inserito un altro turno infrasettimanale mercoledì 13 maggio con conseguente finale di Coppa Italia posticipata il mercoledì successivo.

Il recupero delle sei partite dello scorso weekend si disputeranno il prossimo weekend con il big match Juventus-Inter in programma lunedì 9 marzo alle ore 20.45. Questo l’ordine di tutti i match:

Sabato 7 marzo

Sampdoria-Verona ore 20.45

Domenica 8 marzo

Udinese-Fiorentina ore 20.45

Lunedì 9 marzo

Milan-Genoa ore 18.30

Parma-Spal ore 18.30

Sassuolo-Brescia ore 18.30

Juventus-Inter ore 20.45

Invece la 27.a giornata in programma il prossimo weekend è stata posticipata a quello successivo con conseguente scivolamento di tutte le altre giornate fino ad arrivare alla terz’ultima giornata che si giocherà mercoledì 13 maggio, con penultima ed ultima giornata in programma come stabilito al varo dei calendari, ovvero domenica 17 e 24 maggio. Ora bisognerà capire quando si potrà recuperare il match tra Inter-Sampdoria ma questo lo si capirà solamente in seguito.

Questo intanto il calendario della 27.a giornata:

Venerdì 13 marzo

Verona-Napoli ore 18.45

Bologna-Juventus ore 20.45

Sabato 14 marzo

Spal-Cagliari ore 15

Genoa-Parma ore 18

Torino-Udinese ore 20.45

Domenica 15 marzo

Lecce-Milan ore 12.30

Fiorentina-Brescia ore 15

Atalanta-Lazio ore 15

Inter-Sassuolo ore 18

Roma-Sampdoria ore 20.45