Sassuolo-Brescia diretta tv e streaming, dove vedere Serie A lunedì 9 marzo. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena il match Sassuolo-Brescia, gara valida per il 26º turno del campionato di Serie A. Il Sassuolo giocherà questo match tre settimane dopo l’ultima gara persa in casa contro il Parma, in quanto anche due settimane fa non ha giocato il proprio match, Atalanta-Sassuolo, causa emergenza Coronavirus: nonostante l’ultimo match giocato sia stato una sconfitta, il Sassuolo viene da un momento abbastanza positivo con tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Il Brescia, invece, continua il suo momento nero e la sconfitta arrivata contro il Napoli nella scorsa giornata è la settima nelle ultime dieci partite: la squadra lombarda non vince in campionato dal 14 dicembre quando riuscì a battere 3-0 il Lecce. La partita sarà disputata a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il calcio d’inizio è in programma alle ore 18:30 e il match sarà arbitrato da Gianluca Manganiello con Passeri e Alasio assistenti, Volpi quarto uomo e Calvarese e Liberti al VAR.

Sassuolo-Brescia, info diretta tv e streaming

Sassuolo-Brescia, info diretta tv e streaming. Il match di Serie A Sassuolo-Brescia sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky. I canali della partita sono Sky Sport Serie A (digitale terrestre, satellite e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). In più, con l’applicazione Sky Go sarà possibile seguire la gara in streaming sul proprio smartphone, tablet o PC.